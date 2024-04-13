銷售新盤失實陳述 港置前代理認罪候判

計算SEA TO SKY一按供款有出入

港置發言人表示，由於個案司法程序仍然進行，故不評論相關案件，但重申關注員工操守及行為。

據法庭披露案情指出，被告人陳浩源2021年4月游說受害人、即涉事買家購買將軍澳日出康城SEA TO SKY一個定價約2000萬元的4房單位時，受害人獲告知發展商提供一項按揭計劃，即「成交金額85%第一按揭」，並表示已屆52歲，目前失業，她的家人則指出，如無法取得相等於成交金額85%的按揭，他們將不會考慮購買該期數任何住宅物業。

受害人基於信賴被告作出的陳述，最終購入SEA TO SKY第1座極高層A室，實用面積1075方呎，4房雙套間隔，成交價2013萬元，實呎18,726元。及後知悉，由於每月還款金額與被告計算有逾14%差幅，最終未能完成交易，遭發展商沒收的訂金涉約100萬元。

被告陳浩源涉嫌違反《一手住宅物業銷售條例》第76條，為誘使另一人購買一個指明住宅物業作出具欺詐性或罔顧實情的失實陳述，他在庭上認罪，裁判官批准被告維持原有保釋條件候訊，等待控方向受害人錄取一份書面供詞，以便了解其所受的影響，將於6月12日判刑及聽取被告求情。

事實上，上述個案是2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來，第二名地產代理被銷監局檢控，首宗被檢控的代理，涉嫌在推售佳明（1271）旗下青衣新盤明翹匯時，傳布虛假或具誤導性資料，被判囚2個月。該代理不服刑罰提出上訴，日前被高等法院法官駁回，維持原判，即時入獄。