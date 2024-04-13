LP10獲大手客掃3伙 吸金逾9300萬

Blue Coast今次輪賣184伙 收1.7萬票

另一焦點新盤，港鐵與長實（1113）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，今日次輪發價單開賣的184伙，昨日截止認購，市場消息指過去6日來累獲約1.7萬票，主要屬上周首輪銷售向隅客重新入票，超額91倍；今批單位折實均呎2.48萬元，兩房折實入場費1054萬元。

綜合市場資訊，4月迄今整體新盤成交累錄近800宗，除LP10錄大手客掃貨個案外，嘉里（0683）牽頭的港島南岸揚海，新售出第1A座17樓E室，實用497方呎兩房戶，成交價1426.4萬元、實呎2.87萬元。

新地（0016）旗下市區豪宅連錄成交，其中近日拆售的中半山帝景園再錄兩宗成交，為第3座19樓B室、21樓A室，實用1522及1520方呎3房戶，成交價5300萬及5400萬元、實呎3.48萬和3.55萬元；同系何文田天鑄第1期，新售出第8座18樓D室，實用1576方呎4房戶，附私人升降機大堂，成交價4680萬元、實呎2.96萬元。信置（0083）及會德豐牽頭的西南九龍維港滙，以4372萬元售出第1座2樓B室，實用1432方呎4房戶、實呎3.05萬元。

新界方面，一手特色單位仍具承接力；永泰（0369）青山公路OMA by the Sea，透過招標售出第2座2樓複式C室，連雙車位成交價2680萬元；單位實用1352方呎3房設計另連花園、實呎1.98萬元。佳明（1271）青衣明翹匯亦透過招標售出兩伙，為第1座16樓A室、20樓A室，均屬807方呎3房戶，成交價1511.4萬及1557.4萬元，實呎1.87萬及1.92萬元；明翹匯全盤提供776伙，2019年底開售至今累沽約743伙，現餘33伙待售。