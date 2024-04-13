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經濟

香港地產

CCL按周回落1.5% 「撤辣」後連升3周斷纜

【明報專訊】「撤辣」後中原城市領先指數CCL一度連升3周共2.84%，不過昨日最新公布有關指數報144.88點，連升3周後下跌1.5%，但仍高於「撤辣」前的水平。有業內人士指出，短期樓價開始出現反覆爭持迹象，料CCL將於145點到150點之間窄幅徘徊。

今年累跌1.58% 較去年高位跌14%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL最新報144.88點，按周跌1.5%，雖然高於「撤辣」前的143.02點低位，但仍處於逾7年低位，在2017年1月中水平徘徊，若與2021年8月191.34點歷史高位對比，則下跌24.28%，亦較2023年4月168.40點高位跌13.97%，而2024年則累跌1.58%。楊指出，短期樓價開始出現反覆爭持迹象，料CCL將於145點到150點之間窄幅徘徊，第二季CCL目標上試150點，現時相差5.12點或3.53%。

業界料短期樓價窄幅徘徊

她表示，最新CCL指數主要反映3月21日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變當周的市况，而同期有多個新盤包括恒地（0012）長沙灣Belgravia Place、王新興九龍灣泰峯等相繼低價促銷搶去市場焦點，影響二手交投，令樓價指數連升3周後回軟。

4月10日美國通脹數據高於預期，市場憂慮推遲減息，以及4月11日會德豐將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS公布首張價單138伙，對本地二手樓價的影響將於5月上旬公布的CCL才開始反映。

新盤開售 周末二手睇樓量跌3.8%

周末續有大型新盤作次輪開售，亦有將軍澳新盤收票，影響二手睇樓量。美聯物業分行統計，周末15個指標屋苑預約睇樓量錄得約564組，較上周末約586組按周下調約3.8%，但仍連續六周錄500組以上的活躍水平。

相關字詞﹕二手睇樓量 樓市走勢 撤辣 中原城市領先指數CCL

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