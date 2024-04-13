摩通料今年淨利息收入持平 股價挫5% CEO警告全球衝突風險

銀行業表現未如預期、市場對通脹高企的憂慮持續，加上投資者關注伊朗或於周末向以色列發動直接攻擊，令中東緊張形勢升級，美股三大指數早段下滑，道指早段跌逾300點，標普500指數及納指跌約1%。避險情緒刺激美債需求，美國10年期國債孳息率由今年高位回落，曾跌穿4.5厘。地緣政治風險升溫，國際油價午夜前升逾2%，布蘭特期油升穿每桶91美元，紐約期油升穿每桶87美元。

道指挫300點 布油升穿91美元

此前較高的利率，曾推動銀行業利潤創新高，因為銀行為貸款收取更高的利息，但僅緩慢地提高向客戶存款支付的利率。摩通財務總監Jeremy Barnum表示，利率持續高企，客戶正將存款從零利率或低利率的支票及儲蓄戶口，轉向利息較高的定期存款產品，壓縮了銀行的利潤率。

摩通近期一直警告，淨利息收入增長不可持續。行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）昨表示，很多經濟指標繼續向好，但展望未來，「我們仍對一些重大的不確定因素保持警惕」，這些因素包括「令人不安的」全球衝突、持續的通脹壓力及量化緊縮。

銀行業商業房地產及債券投資組合虧損正增加，而利率維持高位，意味利潤率可能面臨更大壓力。相對於同業，摩通在利率高企的環境表現較好，貸款利潤仍有所增加。摩通第一季貸款收益按年增長11%，但按季下降。

該銀行的企業及投行業務季度收入基本按年持平。其中投資銀行收費按年增長21%至20億美元，收費上升主要由於債務承銷增加。整體而言，摩通第一季收入按年增長9%至419.3億美元，利潤按年增長6%至134.2億美元，每股盈利4.44美元，高於分析師預期的4.17美元。

富國淨利息收入減 花旗少賺26%

資產值近期超越花旗名列美國第3大銀行的富國（美︰WFC），第一季淨利息收入按年減少8%至122億美元，反映其貸款增長放緩，以及為存款支付的利息增加。富國股價早段微跌。

受開支增長等影響，花旗（美︰C）第一季利潤按年跌26%至34億美元，股價早段跌2%。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）（美：BLK）行政總裁芬克（Larry Fink）預期，美聯儲今年只會減息一至兩次，認為美聯儲難以遏抑通脹。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，摩根士丹利的財富管理業務，遭美國監管機構進行反洗錢審查。受此消息影響，摩根士丹利股價周四收跌5.25%，是去年10月中以來最大單日跌幅，昨早段續跌。

（綜合報道）

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