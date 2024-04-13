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經濟

美團籲港開放低空 助無人機送餐

【明報專訊】美團（3690）近年於深圳及上海發展無人機送餐，兩城共在11個商圈設有28條配送航線，2021年初至今累計完成逾25萬張訂單。雖然公司也在香港進軍外賣業務，但美團副總裁、無人機業務負責人毛一年表示，香港對低空物流的需求存在，但前提是需要有更開放的低空發展政策。

稱港有空間發展 高樓密集非不可攻克

毛一年指出，香港是非常有空間發展無人機送餐業務，主因用戶真有如此需求。他稱去年兩次赴港，注意到香港的送餐時間比內地有較大差距，多在1小時左右，較內地約30分鐘長一倍。「如果能夠將送餐時間縮短，用戶會願意使用（無人機），我們也值得來發展」，但他表示，前提是香港發展低空領域的政策要開放。

對於在香港用無人機送餐會否觸及隱私及安全問題，毛一年強調，無人機視覺鏡頭所「看到」的畫面不會儲存或做其他事，只是用來定位、迴避障礙，保證安全；此外飛機上還有很多不是用視覺來進行的感應系統，例如毫米波雷達，這些都能保證用戶隱私，也保障飛行安全。本月有立法會議員指出，香港有高樓密集等不利低空飛行的諸多因素，毛一年則認為，香港的樓群密集並不是不可踰越的難關，相信按照現有技術發展速度，再過兩三年便可攻克。

派送仍以騎手為主 難被取代

美團於2017年啟動無人機配送服務的探索，2021年初在深圳完成首次訂單配送。截至2024年3月底，已在深圳及上海11個商圈設28條航線，配送服務覆蓋辦公、景區、市政公園、醫療、校園等地方。其中深圳共有9個商圈提供無人機配送，每日可送500至600張訂單。以龍崗區雅寶路深圳星河COCO Park商圈為例，每日2000至3000單外賣當中，無人機配送佔10%至15%。

毛一年表示，今年是美團無人機業務商業化運營元年，未來會持續投入，預計再5年左右便可實現大規模商業化。對於大規模商業化之下，無人機會否完全取代騎手，他表示派送外賣仍以騎手為主，例如在商場取餐或外賣送上樓還是需要騎手，也有騎手轉職為無人機地勤，而且長期來看，無人機能承載的訂單量遠遠低於騎手。

明報記者 司徒聰穎

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