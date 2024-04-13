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經濟

萬科融資彈性減 標普連降3級

【明報專訊】評級機構標準普爾周三將萬科（2202）信用評級由「BBB+」連降3級，跌至垃圾級的「BB+」，標普全球企業評級董事Edward Chan表示，當中除了考慮內房銷售壓力和利潤率下降，亦反映融資模式改變，降低公司融資彈性。過去萬科等少數大型房企採「總部對總部」融資方式，由萬科總部向銀行總部融資再貸予旗下子公司，估計佔貸款八成，當中不少是無抵押貸款。現時要以無抵押投資物業進行融資，影響營運和融資彈性。

違約機會增 仍料流動性充裕

至於萬科是否將會債務違約，Edward Chan表示，雖然評級並非衡量違約的絕對可能性，不過降級則代表該行認為違約機會增加。他預期今年萬科流動性充裕，他們評估萬科至去年底擁有363億元（人民幣，下同）可取得現金，加上今年料有營運正現金流，以及有能力取得新商業物業貸款，與境內和境外銀行也有良好關係，並預期萬科會在今明兩年出售200億元資產，將有助提升流動性能力。

到期債券方面，Edward Chan稱今年餘下時間，萬科將面臨56億元等值人民幣離岸債券和73億元在岸債券到期，現時萬科持有現金完全有能力支付，不過明年將有326億元在岸債券，和36億元離岸債券到期。

標普預期，萬科今年至2026年的每年合約銷售會降至2700億元至2800億元，較2023年下降25%至28%，息稅折舊攤銷前利潤率則降至15.2%，削弱萬科的競爭力。標普同時給予萬科「負面」評級展望，企業評級高級分析師Iris Cheng表示，這反映合約銷售可能弱於該行預期，以及出售資產處置存在不確定性，如果未能按計劃進行，槓桿率可能會惡化。此外萬科融資轉變方式，亦會降低業務和財務彈性。

相關字詞﹕標準普爾 現金流 信用評級 債務違約 萬科 內房

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