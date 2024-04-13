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經濟

14部委谷「舊換新」 補貼汽車家電

【明報專訊】中國商務部等14部門公布《推動消費品以舊換新行動方案》通知，涵蓋汽車、家電和家用廚廁產品，向消費者提供補貼，力爭至明年達致國三及以下排放標準乘用車加快淘汰，而與去年比較，目標明年報廢汽車回收量升50%，廢舊家電回收量升15%。此外，直至2027年目標報廢汽車回收量比去年升1倍，二手車交易量比去年升45%，廢舊家電回收量比去年升30%。

汽車舊換新涉6項措施

商務部消費促進司負責人表示，汽車以換舊換新涉6項措施，包括中央財政與地方政府聯動，安排資金支持汽車報廢更新，提供定額補貼、適當降低汽車貸款首付比例，合理確定汽車貸款利率、期限，淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車、完善報廢車回收拆解體系、促進二手車交易、壯大二手車經營主體，以及支持二手車銷售經紀轉經銷，擴大二手車出口。

至於為推動家電舊換新推出7項措施，鼓勵有條件地方統籌使用中央財政安排的資金支持、對消費者購買綠色智能家電給予補貼、完善廢舊家電回收網絡、培育一批廢舊家電等再生資源回收城市和企業，加快制訂廢舊家電估值評價規則及回收規範等標準，以及培育一批二手商品流通龍頭企業。負責人指，家用廚廁換新涉4項措施，鼓勵有條件的地區對購買智能家居產品給予補貼、提升便民服務水平，培育家居新增長點，以及優化家居市場環境。

相關字詞﹕廚衛 廢舊家電 報廢汽車 商務部 以舊換新

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