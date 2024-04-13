14部委谷「舊換新」 補貼汽車家電

【明報專訊】中國商務部等14部門公布《推動消費品以舊換新行動方案》通知，涵蓋汽車、家電和家用廚廁產品，向消費者提供補貼，力爭至明年達致國三及以下排放標準乘用車加快淘汰，而與去年比較，目標明年報廢汽車回收量升50%，廢舊家電回收量升15%。此外，直至2027年目標報廢汽車回收量比去年升1倍，二手車交易量比去年升45%，廢舊家電回收量比去年升30%。