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經濟

內地3月出口按年跌7.5% 遜預期

【明報專訊】中國海關總署公布3月進出口數據，以美元計價，出口按年跌7.5%（見圖），差過預期的跌1.9%，終止4連升之餘，亦是去年8月以來最大跌幅。進口亦按年跌1.9%，差過預期的升1%，連跌兩個月。不過，今年首季進出口按年升1.5%。貿易順差585.5億美元，少過預期的順差691億美元。分析認為，出口轉弱或反映外圍需求改善未能持續，去年同期內地疫後重啟經濟以致基數較高，均不利數據表現。

出口歐美齊挫約15％

按地區劃分，出口至各主要地區普遍錄得倒退。輸往美國的出口按年減少15.9%（見表1），扭轉首兩個月的5%升幅；輸往歐盟的出口跌幅擴大至14.9%，首兩個月跌1.3%；東盟、香港、俄羅斯和拉丁美洲等地區均由升轉跌。進口方面，歐盟地區只有荷蘭錄得升幅，並由首兩個月按年升26.6%擴大至40.2%；越南和新加坡分別按年升18.9%及14.8%。

以出口商品類別來看，大部分消費品、原材料均錄得跌幅，但汽車數量和金額按年升幅擴大，數量由首兩個月升22.1%擴大至26.6%，金額亦由首兩個月升12.6%增至28.4%（見表2）。另外，集成電路金額按年升11.5%，首兩個月則升24.3%；液晶平板顯示模組金額按年升2.9%，首兩個月則升13.2%；手機出口金額由首兩個月跌18.2%，轉升1.7%，但數量按年跌5.9%。

進口商品方面，能源相關商品的進口增長放緩，原油進口金額按年跌3.5%，首兩個月升2.8%；鐵礦砂進口金額按年升7.5%，首兩個月升22.8%。集成電路增長亦有所放緩，3月按年升2%，首兩個月則升15.3%。

分析：外圍需求改善未能持續

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，出口再轉弱，或反映外圍需求的改善未能持續，去年同期內地迎來疫後重啟的增長，導致基數較高，也可能不利數據表現。不過，外圍製造業活動逐步回升，出口新訂單亦改善，或有助內地整體出口回穩。他續指，美日等國家可能進一步加強對中國高端晶片規管，歐美亦可能對中國產電動汽車實施限制，或續對高端技術產品及機電產品出口構成壓力。進口仍然錄得倒退，或顯示內需仍有待改善，內地經濟前景仍具挑戰。

相關字詞﹕內地進出口

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