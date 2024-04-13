易方達港股通ETF 資產過低 恐清盤

根據深交所昨公告顯示，易方達中證港股通中國100交易型開放式指數證券投資基金（深：159788，下稱港股通100ETF），截至周四（11日），其基金資產淨值已連續第46個工作日低於5000萬元（人民幣，下同），若達到50個工作天，或會觸發基金合同終止而面臨清盤。根據彭博數據顯示，該ETF最近資產總值僅約為3203萬元。

港股通100ETF為追蹤中證港股通中國100指數，其指數則選取港股通範圍內的最大100家中國上市公司作樣本。通告指出，若出現《基金合同》終止的情况，基金管理人將根據相關法律法規的規定和《基金合同》的約定成立基金財產清算小組，履行基金財產清算程序。清算期間，投資者無法辦理基金的申購、贖回，以及二級市場交易等業務。

恒指公司宣布推5隻指數相關ETF

雖有於內地發行港股ETF因資產淨值過低面臨清盤，但恒生指數公司昨同日宣布5隻、追蹤恒生醫療保健業、藥品及生物科技相關指數的ETF，近日獲中證監批准於內地市場發行。其中包括管理港股通100ETF的基金公司易方達，其新獲批的ETF為易方達恒生港股通創新藥交易型開放式指數證券投資基金。

恒生公司提到，截至今年3月底，全球共有7隻與恒生指數公司醫療保健業、藥品及生物科技相關指數掛鈎的ETF，於中國內地及香港的3間交易所上市，資產管理總值約21億美元，較2022年底增長逾1.47倍。