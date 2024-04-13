港股瀉373點 友邦插6%見7年低 受累美恐延遲減息 內險內房股捱沽

恒生指數昨早低開116點，很快失守17,000點大關，加上內地滬深300指數連跌7日，恒指午後跌勢加劇，拖累恒指失守10天及20天線，大市成交額1062億元，較周四增加7.5%。北水昨天淨流入61.45億元，較周四減14%，但仍是連續第10日流入，累計流入468.1億元。全周計，恒指累跌0.01%，國指和科指分別累升0.27%和0.68%。

北水淨流入61億

連續10日撈貨

金融股表現疲弱，友邦保險尾市失守50元，以全日最低位48.6元收市，跌5.8%，單一股份拖累恒指跌54點，佔港股跌幅約14.5%，成交額近42億元，僅次於騰訊控股（0700）排第二大成交，股價亦連跌5日，累跌9.4%。匯豐研究發表中國離岸市場策略報告，給予友邦保險「買入」評級，目標價100元。匯控（0005）股價亦跌1.6%，收報63.8元，拖累恒指跌24點。

匯控挫1.6% 拖累恒指跌24點

內地股市下跌，憂慮投資收益或受影響，平安保險（2318）跌約5.7%，至30.65元，逼近1月17日所見30.1元的今年收市低位；中國人壽（2628）跌4%，至8.88元。重磅內銀股報跌，但在收市後，匯金公司披露累計增持中國銀行（3988）A股約0.11%股權、建設銀行（0939）A股約0.03%股權、工商銀行（1398）A股約0.08%股權，以及農業銀行（1288）A股約0.11%股權。

另一重災區為內房股，龍湖（0960）挫8.6%為最弱藍籌；萬科（2202）和雅居樂（3383）各跌7%，世茂集團（0813）跌約5.9%，遠洋集團（3377）跌約5.6%，4股同見上市新低。金價續破頂，靈寶黃金（3330）升11.6%，至4.04元12年高位，招金礦業（1818）升約6.6%，收報14.62元，山東黃金（1787）升3.9%，至19.66元。

金價破頂 金礦股逆市大升

第一上海首席策略師葉尚志表示，大市成交保持在逾1000億元，流動性維持良好，有利市場繼續輪動走勢。但美國通脹重燃及減息或延後，外圍紛調整部署，各領域出現較大波動。

明報記者