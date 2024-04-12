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經濟
國際金融

聯儲官員普遍支持「縮表」速度放慢一半

【明報專訊】美聯儲3月會議紀錄顯示，大多數與會的美聯儲官員贊成將「縮表」速度，放慢至目前整體進度的「一半左右」，重點將在於放緩美國國債的「縮表」步伐。美聯儲目前允許每月最多600億美元的美國國債及最多350億美元的按揭抵押債券（MBS）到期後不再投資，令美聯儲的資產負債表由兩年前接近9萬億美元，降至目前7.4萬億美元。

美聯儲沒有展期而增加的債務供應，需由投資者吸收，因此「縮表」會為利率帶來上行壓力。若放緩「縮表」可緩解緊縮壓力。多數與會官員認為，盡快放慢「縮表」是審慎的做法，考慮到5年前「縮表」引發隔夜貸款市場動盪，曾迫使美聯儲於2019年停止縮表。不過部分官員傾向維持現行「縮表」計劃，待短期貨幣市場利率上升才進行調整。

受美國通脹反彈所拖累，美債需求下滑。美國財政部周三拍賣價值390億美元的美國10年期國債，市場反應疲軟。對冲基金、養老基金及銀行等美國本土直接競標者，在今次拍賣的配售比例僅14.2%，是2021年11月以來最低。由外國央行等機構通過一級交易商參與競標的間接競標者，獲配比例為61.8%，是去年10月以來最低。至於承接所有未獲認購國債的一級交易商，本輪獲配比例高達24%，是2022年11月以來最高。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕拍賣 債券 縮表 美聯儲

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