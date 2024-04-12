日圓兌美元見153.28 錄34年低

兌港元低見5.11算 官員出口術干預

日圓兌每美元在3月27日觸及151.97的低位後，市場恐日本當局會在152水平買入日圓進行干預，令日圓近日一直窄幅波動。但在周三公布的美國CPI升幅超出預期後，日圓再次加快下滑。日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人昨早上表示，匯市劇烈波動，無論是否進行貨幣干預，當局始終為所有情况做好準備。財相鈴木俊一亦表示，不排除採取任何措施妥善應對。

日本農林中金總合研究所首席經濟學家南武志表示，考慮到日圓的水平，干預隨時都可能發生。不過他認為，日圓走勢是由市場對美聯儲的減息預期所推動，因此日本單方面採取行動並不足以扭轉形勢。Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示，如果日圓兌每美元衝擊154，「我想當局將會介入」。

（綜合報道）

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