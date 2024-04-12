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經濟
國際金融

美3月PPI升0.2%低預期 略紓通脹憂慮 或9月才減息

【明報專訊】雖然周三公布的美國3月消費者物價指數（CPI）連續第2個月反彈，通脹升幅連續3個月超出預期，不過昨晚公布的美國3月生產者物價指數（PPI）低於市場預期，略為緩解市場對通脹持續高企的擔憂。PPI數據公布後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注7月開始減息的概率一度升至五五波，其後回落至四成半左右。交易員繼續押注9月才開始減息，全年減息兩次。

美股三大指數在周三急跌後，昨早段個別發展，道指跌約200點，納指微升。

美國3月PPI按月升0.2%，較2月回落0.4個百分點，升幅較預期低。按年計算，3月PPI升2.1%，較2月的1.6%顯著上升，不過仍低於市場預期的2.2%升幅。剔除波動較大的食品及能源價格，3月核心PPI按月升0.2%，符合預期。按年計算，3月核心PPI升2.4%，較2月上調0.3個百分點，略高於預期。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。

Murphy & Sylvest市場策略師Paul Nolte表示，考慮到大宗商品等價格向上，PPI數據出乎意料較預期低，當中部分數據將反映於稍後公布的個人消費支出（PCE）物價指數，令PCE數據有望比預期樂觀。

PCE數據有望較預期樂觀

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）昨表示，美聯儲在實現通脹和就業目標方面取得重大進展，但短期內毋須急於減息。他說，距離實現美聯儲的2%通脹目標仍有一段距離。他預計今年通脹率將回落至介乎2.25%至2.5%，並在明年回落至2%的目標，但這過程可能會出現波折。美聯儲的3月議息會議紀錄顯示，官員憂慮通脹下降速度不夠快，不過仍然預計今年將開始減息。

薩默斯：當前毋須減息

受美國3月CPI增長超出預期影響，金融機構紛紛下調減息預期。高盛將美聯儲開始減息的時點，由6月延至7月，減息次數也由3次改為兩次。巴克萊則認為美聯儲今年只會減息1次。美國前財長薩默斯（Larry Summers）在通脹數據公布後表示，熾熱的通脹數據，意味市場應認真考慮美聯儲加息的風險。他預期美聯儲加息的概率介乎15%至25%，並指當前毋須減息。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減息預期 通脹 消費者物價指數（CPI） 生產者物價指數（PPI）

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