洲立影片葵涌工廈全層 8000萬沽 18年升逾倍

登記買家為煒東國際有限公司，公司董事包括鄭淑芳及鄭淑麗，二人均是牀上用品Cherry創辦人。洲立影片2006年3月以3330萬元購入，持貨約18年，帳面獲利4670萬元或1.4倍。

偉華匯投資額40億 每年收租1億

由偉華置業發展、已屆現樓的黃竹坑香葉道36號偉華匯，現正招租，意向呎租由28至36元。偉華置業執行董事蔡敬業表示，項目作長線收租，項目總投資額40億元（包括約10億元補地價），而全數樓面租出，每年租金收入約1億元。另偉華置業旗下觀塘敬業街41號商廈，亦已屆入伙期，將計劃全幢出售。

仲量聯行香港商業部業主代理部主管嚴威程表示，偉華匯已租出兩層，為18樓及28樓，租戶分別為金融機構及科技公司，該金融機構由中環遷入，兩層樓面同為1.2萬方呎；另有租戶洽租約10層、共約10萬方呎。另佐敦彌敦道200至202號二百昊，委託世邦魏理仕作獨家租賃代理，該商廈每呎叫租由40元起。

市場消息指出，新世界（0017）荔枝角道888號南商金融創新中心新近獲內地背景人士，以約4230萬元連購高層兩伙，總面積約2754方呎，呎價約15,359元，據悉買家為上市公司董事。項目開售3年多，迄今已售逾八成樓面，套現逾70億元。