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經濟
2024年4月12日星期五
股市最前線
內地CPI升0.1%低預期 通縮壓力未消 3月食品跌價2.7% 分析：政策力度須加大
大摩高盛撐內地經濟 調高今年增長預測
北水撈貨 恒指低開282點後收跌44點
1個月拆息9連跌 港元低見7.8372
發改委：真金白銀挺消費「舊換新」
內地中小銀行陸續降定存息
UNIQLO母企中期多賺28% 派息增四成 上調全年純利預測3.2%
恒生投資管理推標指ETF 一手780元入場
倫交所報告：中資投行首季收入跌33%
標普：「白名單」為重建市場信心 非助內房紓困
港可疑數碼詐騙交易率6.6% 環聯報告：比率超全球
XTransfer擬今年E輪融資 目標3億美元
統計處：中小企收益好轉
美3月PPI升0.2%低預期 略紓通脹憂慮 或9月才減息
歐央行暗示將減息 市場押注6月
日圓兌美元見153.28 錄34年低
聯儲官員普遍支持「縮表」速度放慢一半
英鎊定存高息精選
徐風：奧運效應可留意安踏361度
植耀輝：台積電好消息不斷
方保僑：邁向零碳經濟：新能源交通產業的發展
技術取勝：萬洲國際有望上試6元
盧駿匡：恒指關鍵阻力17214點
劉思明：高息環境料持續 資金追捧製造業股
周顯：經營平台要主動投入
譚新強：中國產能過「剩」 還是產能過「勁」？
湯文亮：「執笠關注組」執笠
大馬樓價高企 短期料續買轉租
PARK SEASONS均呎1.45萬 1房454萬起 首批138伙開價高同系2% 最快下周末開售
朗賢峯上樓書 最快下周開示範單位
佐敦舊樓改裝外勞宿舍 牀位月租3500元起
協成行等3430萬沽名鑄 8個月做價升兩成
洲立影片葵涌工廈全層 8000萬沽 18年升逾倍
英鎊定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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