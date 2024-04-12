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經濟

標普：「白名單」為重建市場信心 非助內房紓困

【明報專訊】中國建「項目白名單」給予符合條件房地產項目融資支持後，國際評級機構標普認為，「白名單」政策並不能為開發商紓困，政策旨在重建購房者信心，減低「保交樓」的不確定性，因為內地新樓多以預售為主，而這種不確定性可能會對市場及社會穩定造成損害。

「白名單」由住建部和金監總局共同出台，目標是建立以地市級為單位的房地產市場融資協調機制，一組官員負責審查白名單，另一組官員則與銀行協調向專案提供貸款，關鍵問題包括銀行和政府的盡職調查、專案選擇和執行速度。最終還看當局是否能夠在不將市場風險從開發商轉移到政府和銀行的情况下推動市場發展。

料行業續L形發展 銷售再降

此前，該行已發表報告，提到「白名單」政策創建了一種由住建部和金監總局聯合商討的機制，旨在協同配合以消除各政府部門間的利益不一致問題，以及一致推進房地產市場穩定這一共同目標，更形容這協調機制至關重要，因為相關部門利益不一致問題一直是過往政策執行過程中面臨的一大主要挑戰。

截至2月底，已有31個省份的276個城市設立了白名單機制，該行認為，政策的細則仍在商討和細化過程中，包括擬定關於白名單項目貸款若無法償還，政府官員及銀行如何承擔責任的指導意見。談到市場是否已見底，該行企業評級信用分析師Esther Liu表示，相信行業仍在尋底中，料行業會繼續L形發展，房地產銷售將再下降，主要因市場供過於求及低線城市需求疲弱。該行又相信2024年行業仍在破產或重組中度過，雖然過去數月有重組成功案例，但由於市場至今仍未恢復，一些在2022年已將債務延期的內房，將再面對重整風險。

相關字詞﹕金監總局 住建部 債務重組 內房 白名單 標普

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