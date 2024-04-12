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經濟

北水撈貨 恒指低開282點後收跌44點

【明報專訊】美國通脹再次高於預期，市場對今年減息的憧憬急劇降溫，港股昨天隨環球股市早段受壓，其後跟隨美股期貨、內地股市逐步收復失地，「北水」大量流入「撈底」，但大市總成交仍回落至1000億元以下。

息口敏感地產收租股普遍向下

恒指低開282點已是全日低位，其後跌幅逐步收窄，中午前重上17,000點關口，午後更一度倒升2點，但動力無法持續，收市跌44點，報17,095點，成交降至987億元。國企指數跌12點，報6003點。科技指數跌13點，報3538點。

對息口敏感的地產、收租股普遍向下，領展（0823）一度跌逾6.2%，失守33元，見逾7年低位，收市跌幅收窄至3%。新世界（0017）及同系的周大福（1929）跌逾4%，新地（0016）、九置（1997）都跌逾1%。部分內房股走勢疲弱，遭評級機構標準普爾調低信貸評級的萬科企業（2202）跌近1.9%，雅居樂（3833）、旭輝（0884）都跌4%左右。部分汽車相關股有回吐，周三急升的經銷商中升控股（0881）回吐逾6.2%，是表現最差藍籌。理想汽車（2015）、蔚來（9866）都跌約2%。

大市主要由重磅科技股支撐，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）逆市靠穩，微升1%以內。商湯（0020）再遭日本軟銀減持，股價曾跌近3%。獲騰訊支持的健身網絡平台KEEP（3650）急飈45.6%，成交大增至逾4億元。重型機械股和個別水泥股有炒作，中聯重科（1157）和中國龍工（3339）分別升近4.6%和8.5%，西部水泥（2233）曾升逾10%突破20天線，收市升近8%，海螺水泥（0914）升4.8%。

重磅科技股力撐大市

不少內地投資者趁低吸納，「北水」經港股通南下，昨天錄淨流入71.5億元，較周三多兩倍，是3星期以來最多，而且連續9個交易日錄淨流入。盈富基金（2800）錄淨買入逾9.48億元，騰訊轉為淨買入1.8億元，美團錄淨買入逾4.55億元。至於外資經滬深股通北上內地股市，昨亦轉為淨流入20.2億元人民幣。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，港股自1月底反彈以來，恒指已累升逾2000點，現處於整固階段，維持16,000點至17,200點波幅預測。若下周內地首季經濟增長勝預期，其後貸款市場報價利率（LPR）和中央政治局會議有驚喜，大市有望再向上突破，但仍要關注中東局勢和美國息口展望，若市場預期延至9月之後才減息，甚至全年未必減息，可能影響後市表現。

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