大摩高盛撐內地經濟 調高今年增長預測

另一家大行高盛日前亦調高今年內地經濟增長預測，由4.8%升至5%、主要因為出口和製造業出乎意料地強勁，相信與企業補充庫存有關，估計單是此因素已推動第一季經濟增長加快0.5個百分點，而且近期零售亦穩健，將上季按季環比年率增長，由5.6%調高至7.5%。

不過，大摩和高盛都提醒，利好因素第二季開始減退，可能令增長率回落至4%以下。大摩更特別提及，由於政策傾向由供應入手，或令通脹低迷局面持續，加上經濟沒有明顯惡化，4月底和7月底中央政治局會議討論加碼刺激的可能性亦大減。高盛相信樓市仍然疲弱，歐美貿易壁壘風險升溫，可能拖累內地經濟增長明年放慢至4.2%。

亞開行料收入改善帶動消費

另外，亞洲開發銀行周四發表報告，預期今年內地經濟增長4.8%，較去年底的預測高0.3個百分點，主要由於勞工市場和家庭收入改善，從而帶動消費，而且財政政策支持基建、高科技和製造業增長，但仍然低於總理工作報告的5%目標。亞開行亦指樓市影響消費和投資情緒，加上貿易摩擦，都令明年內地經濟增長放慢至4.5%，又提醒評級機構惠譽日前調低中國主權評級展望，對投資氣氛負面，令人關注地方債務和舉債成本等問題。