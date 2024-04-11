英特爾推Gaudi 3 AI晶片 稱性能超Nvidia H100

料第3季大規模上市

英特爾估計，Gaudi 3的性能相當於Nvidia即將推出的新一代H200晶片，在某些領域甚至勝過H200的表現。Gaudi 3採用台積電5納米製程工藝打造，將於第二季向戴爾、惠普、聯想等設備製造商供貨，預計在第三季大規模上市。

英特爾行政總裁Pat Gelsinger表示，Gaudi的早期版本未能實現英特爾期望的市場份額增長，預計新版本將產生更大的影響。Nvidia目前在AI晶片市場享有八成份額。H100晶片的成功，使Nvidia收入增加1倍以上，市值突破2萬億美元。Nvidia目前尋求透過剛發布的Blackwell晶片平台來鞏固其領先地位，而B200 Blackwell旗艦晶片執行部分任務的效率，較H100高30倍。

Google自研晶片Axion應對高成本

此外，Google亦發布自家研發的數據中心晶片Axion，可用於處理YouTube廣告及大數據分析等任務，以應對高昂的AI競賽成本。分析師稱，Google發展自研晶片，有望減少對外部供應商的依賴，與英特爾及Nvidia等長期合作伙伴形成競爭關係。Google在雲計算市場的主要對手亞馬遜和微軟，也斥巨資研發自家晶片。

（綜合報道）

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