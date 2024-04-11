明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美CPI升幅超預期 市場料9月才減息 道指挫逾500點 日圓跌至34年新低

【明報專訊】美國通脹升幅較預期熾熱，3月消費者物價指數（CPI）連續第2個月反彈。市場昨晚預期美聯儲開始減息的時點，將由6月押後至9月，並預計全年減息次數，將會由三次下調至兩次。美股三大指數早段急跌，道指跌逾500點，標普500指數及納指跌逾1%。

受汽油及住房等價格上漲影響，美國3月CPI按年升3.5%，較2月上調0.3個百分點，升幅超預期，連續第2個月按年上升。3月CPI按月升幅維持0.4%，較預期高出0.1個百分點。剔除能源及食品價格的3月核心CPI按年升3.8%與2月持平，分析師原預期回落0.1個百分點。3月核心CPI按月升幅維持0.4%，較預期高出0.1個百分點。

交易員押注全年最多減息兩次

通脹升幅較預期高，預示美聯儲毋須急於減息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注6月減息概率，由周二近六成，跌至昨晚的兩成以下。7月較目前利率下調0.25厘或以上的概率，由周二的75%，降至四成左右。FedWatch數據顯示，交易員昨晚預期美聯儲要到9月才開始減息，對比交易員周二預期到9月已減息兩次。交易員昨晚預期，美聯儲到12月才會第2次減息。掉期合約顯示，交易員押注12月的聯邦基金利率降至4.9厘，較目前5.33厘的實際聯邦基金利率低0.4厘，預示全年最多減息兩次。

市場下調美聯儲減息預期，預示日美利差將維持較大差距，日圓兌每美元昨晚跌至152.51，跌穿2022年10月日本政府與央行入市干預水平，刷新34年新低。每百日圓兌港元跌至5.13算。歐元兌美元昨晚跌至1.0737，跌幅達1%。美匯指數高見105.1，升至近5個月高位。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿4.9厘；美國10年期國債孳息率觸及4.5厘，是去年11月以來首次。現貨金由數據公布前每盎司約2350美元，跌至低見2319.5美元。

拜登籲食品雜貨等企業降價

對於3月CPI升幅較預期高，美國總統拜登昨強調，對抗通脹仍是其政府的首要經濟重任，並正取得進展：薪酬上漲速度較物價上漲速度快，且通脹已由峰值回落60%以上，不過遏抑通脹仍有很多工作要做，因為住房和食品價格仍然過高。拜登表示，其政府已有降低住屋成本的計劃，希望建造和翻修超過200萬套房屋。他又稱，正爭取降低處方藥物及醫療收費，並減少學生債務等。他呼籲食品雜貨等零售企業，利用此前的創紀錄利潤為消費者降低價格。

有別於CPI，本月底公布美聯儲最重視的通脹指標——個人消費支出（PCE）物價指數，對住房的比重較小，或呈現較樂觀的通脹前景。不過根據彭博社計算，不包括住房和能源價格，3月服務成本仍按年升4.8%，是去年4月以來最高，反映通脹具有黏性。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕債息 美匯指數 日圓 美股 減息預期 通脹 消費者物價指數（CPI）

上 / 下一篇新聞

惠譽降中國評級展望至負面 財政部表遺憾 指未能反映政策推動經濟
惠譽降中國評級展望至負面 財政部表遺憾 指未能反映政策推動經濟
恒指升311點收復萬七 今年收市新高
恒指升311點收復萬七 今年收市新高
馬雲發文撐蔡崇信吳泳銘新管理層
馬雲發文撐蔡崇信吳泳銘新管理層
京東投入10億吸優質內容創作者
京東投入10億吸優質內容創作者
金管局銀公推出 消費者防騙約章2.0
金管局銀公推出 消費者防騙約章2.0
證監最快下周批准虛幣現貨ETF 內地基金嘉實華夏獲虛產資管資格
證監最快下周批准虛幣現貨ETF 內地基金嘉實華夏獲虛產資管資格
陳浩濂：港交所下一步研究交易單位
陳浩濂：港交所下一步研究交易單位
內地茶飲品牌「茶百道」料下周招股
內地茶飲品牌「茶百道」料下周招股
小鵬汽車進軍香港 森那美成官方代理
小鵬汽車進軍香港 森那美成官方代理
中汽協：3月汽車銷量增一成
中汽協：3月汽車銷量增一成
內媒：萬科濟南總經理被帶走調查
內媒：萬科濟南總經理被帶走調查
德勤：生成式AI宜結合傳統工具 瞄準需求
德勤：生成式AI宜結合傳統工具 瞄準需求
全球首季PC出貨量 聯想續居榜首
全球首季PC出貨量 聯想續居榜首
「美聯儲線人」：儲局7月或之後才減息
「美聯儲線人」：儲局7月或之後才減息
英特爾推Gaudi 3 AI晶片 稱性能超Nvidia H100
英特爾推Gaudi 3 AI晶片 稱性能超Nvidia H100
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
徐風：內地人口老化預期 冷敲海吉亞康耐特
徐風：內地人口老化預期 冷敲海吉亞康耐特
技術取勝：兗礦能源或下試15元
技術取勝：兗礦能源或下試15元
劉思明：少數大藍籌推升 恒指未破僵局
劉思明：少數大藍籌推升 恒指未破僵局
周顯：交朋友要先了解身分背景
周顯：交朋友要先了解身分背景
湯文亮：內地人買樓 早已糧草先行
湯文亮：內地人買樓 早已糧草先行
峻譽‧渣甸山兩房434呎起 區內罕見同類新供應 昨上樓書共涉114伙
峻譽‧渣甸山兩房434呎起 區內罕見同類新供應 昨上樓書共涉114伙
戴德梁行：倘美減息 料港樓價全年升7%
戴德梁行：倘美減息 料港樓價全年升7%
飛揚首宗租賃 1房月租1.1萬呎租39元
飛揚首宗租賃 1房月租1.1萬呎租39元
「白居二」客326萬購屯門景新臺兩房戶
「白居二」客326萬購屯門景新臺兩房戶
新世界1.15億沽傲瀧一籃子物業
新世界1.15億沽傲瀧一籃子物業
海韻軒「一口價」1.88萬租 加推30套房
海韻軒「一口價」1.88萬租 加推30套房
標普全球評級鍾嘉裕：港收租企業財務穩健 可抵禦高息環境
標普全球評級鍾嘉裕：港收租企業財務穩健 可抵禦高息環境
Bela Offices李少薇：上月以來出租率顯著升
Bela Offices李少薇：上月以來出租率顯著升