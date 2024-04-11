峻譽‧渣甸山兩房434呎起 區內罕見同類新供應 昨上樓書共涉114伙

明報記者 江俊洋、 林可為

位於大坑道135號的峻譽‧渣甸山，樓花期長約23個月。據樓書資料顯示，項目設有兩座，單位戶型涵蓋兩房至4房，以及小量特色戶，實用434至2948方呎，其中30個兩房單位集中於第2座的D及E室，面積434至439方呎，而位於11、12、15至19樓D室實用面積434方呎，料為區內近年全新盤中提供最細面積的單位。同座亦有48伙、即佔項目單位總數42%的實用622至731方呎2房1套單位，以及2個特色戶。

兩房一套戶佔逾四成比例

至於第1座有34伙、全屬4房大單位，1至19樓每層設兩伙，21及22樓分別各設1伙，其中22樓頂層A室為全盤最大面積單位，實用2948方呎，4房4套間隔，料可享大球場及維港海景，且內置樓梯連接2048方呎天台，設私人泳池。

項目前身為公務員宿舍，中信泰富2019年以32億元奪得官地，可建樓面逾12.88萬方呎，每方呎樓面地價24,836元。當時發展商稱，擬將地皮發展成頂級豪宅，並以提供中型單位為主，預計投資額約55億元，每方呎成本約4.3萬元，料將來每方呎售價5萬元起。

5年前每呎樓面地價2.5萬中標

本周末兩日主要新盤合共逾230伙發售，包括周六以價單形式次輪銷售184伙的Blue Coast，消息指項目4日累收逾1萬票，料主要屬「復活票」、即首輪向隅客的重新入票，明日下午3時截止登記。此外，項目下周一起招標36個4房大戶，市場消息稱，1A座7樓至17樓的4房1套單位，入標價將參考同座18樓A室的折實價3599.2萬元、實呎28,497元；以及18樓B室折實價3486.7萬元、實呎27,519元 。同區路勁（1098）已屆現樓的晉環，則新售出第1A座23及25樓B室，實用1292方呎4房間隔的複式戶，連車位成交價4365.2萬元，實呎3.37萬元。

另外，恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧，最新以招標形式售出第8座20樓B室，4房間隔，實用1298方呎，成交價4808萬元、實呎37,042元；項目去年中開售至今累沽48伙、套現逾21億元。

另新地（0016）大埔白石角雲滙昨推售9伙，並即日沽清，成交價479.97萬至694.64萬元，實呎1.4萬至1.52萬元，包括大手客斥逾2480萬元連掃4伙，涉及1房至3房戶。