陳浩濂：港交所下一步研究交易單位

陳浩濂又稱，他們重視上市發行人的質素，並且有系統地使不再符合持續上市準則的發行人適時除牌，並鼓勵已停牌的發行人迅速採取行動爭取復牌。他說，港交所了解到區內的經濟情况正處於調整周期，在執行有關條文時會按發行人個別情况全面評估。雖然除牌的股票不可在證券市場買賣，但仍可按現行法律框架和執行機制轉讓股份。他們聯同港交所繼續留意市場發展及有關情况。

為進一步向海外企業和資金宣傳香港的融資平台，陳浩濂稱，港交所正為來年籌備多項重點推廣活動，包括與中東及東南亞地區組織聯合舉辦不同主題旗艦峰會，亦會參加不同外展活動，介紹香港上市平台的優勢。

證監會與中東東盟探討資管合作

證監會亦正積極與中東和東盟的監管機構，探討在資產管理領域上可能的合作安排，以及支持香港基金經理積極探索通過不同渠道，將其基金分銷到相關市場，把握機遇拓展業務，同時讓本地資產管理業的資本來源和投資者更多元化。