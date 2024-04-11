證監最快下周批准虛幣現貨ETF 內地基金嘉實華夏獲虛產資管資格

明報記者 蕭嘉聰

據騰訊財經「一線」報道，香港證監會4月10日凌晨更新虛擬資產管理基金名單，是趕在4月15日對外公布香港首批比特幣現貨ETF名單，證監會計劃首先批出4家比特幣現貨ETF，包括嘉實國際、華夏基金、博時基金及惠理金融。證監會回應本報查詢時表示，不評論相關消息。據了解，當局目標是在下周發布首批4家虛擬貨幣現貨ETF名單。

港18基金可管理虛產

據證監會網頁顯示，香港最新共有18家基金可進行虛擬資產管理，嘉實國際和華夏基金位列首批在港的公募基金名單，其他合資格基金公司當中，潘渡曾於2022年在港發行區塊鏈ETF。

此外，博時基金及惠理金融未列在虛擬資產管理基金名單之中，「一線」引述消息指出，兩家基金未滿足虛擬資產牌照的持牌責任人（RO）要求，分別與合資格虛擬資產管理機構Hashkey Capital及意博金融合作。

報道提到，證監會如果在4月15日批出首批比特幣現貨ETF，港交所（0388）根據流程需約兩周時間準備產品上架等事宜，但整個項目早期已與港交所提前溝通及計劃，預計約10天可完成流程。證監會原計劃在4月25日左右、最遲於4月底前在港推出比特幣現貨ETF。

分析：港或更快推以太幣現貨ETF

事實上，美國比特幣現貨ETF於1月面世後，已成功吸引不少資金流入，截至4月9日，11家ETF合計管理資金已高達575億美元，灰度（Grayscale）旗下比特幣ETF基金規模達至219.72億美元，貝萊德（BlackRock）及富達（Fidelity）旗下ETF亦突破百億美元規模。

雖然香港暫落後一步，不過市場預期港有望更快推出以太幣現貨ETF，持牌虛資交易所HashKey Exchange首席執行官翁曉奇本周表示，有信心香港更快推出以太幣ETF，在全球市場中實現差異化，吸引資金流入香港。