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經濟

金管局銀公推出 消費者防騙約章2.0

【明報專訊】金管局與銀行公會昨推出《保障消費者防詐騙約章2.0》，新增13家商戶參與，包括國泰（0293）、九巴、威高國際（1173）、新渡輪等，涉及客戶、會員或平台使用者數目共數百萬。目前《約章2.0》共獲超過230家金融機構及商戶參與，當中包括金融機構、餐飲、物流、運輸、旅遊、零售等。

超過230家金融機構商戶參與

金管局總裁余偉文表示，《約章2.0》有兩大焦點：其一，鞏固約章的核心原則，即《約章2.0》的參與機構，不會透過任何即時電子訊息向客戶發送超連結，以索取任何重要的金融帳戶資料；其二，《約章2.0》更獲得機管局、消委會、警務處、保監局、積金局、證監會和旅監局的全力支持，通過多管齊下方式減少市民受騙的機會。余偉文稱，據金管局數字，未經授權信用卡交易的投訴個案有緩減趨勢，由2023年上半年（即約章推出前）的478宗，減少三成至下半年（即約章推出後）的332宗，顯示約章及其他措施漸見成效，而各方通力合作能更有效協助公眾防範騙案。

另外，積金局行政總監鄭恩賜表示，積金局一直以保障強積金計劃成員的利益為首要任務，為提高公眾意識，做了廣泛宣傳，例如推出專屬網頁宣傳防詐騙訊息等。另外，積金局亦致力加強業界的防範措施，包括要求強積金受託人做好把關角色以防範強積金相關的騙案，及對主事中介人及其附屬中介人提供有關反詐騙信息和相關培訓。

此外，警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪亦提醒市民下載「防騙視伏APP」，減低受騙風險及幫助更多市民避免「中伏」。

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