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經濟

京東投入10億吸優質內容創作者

【明報專訊】京東集團（9618）昨日宣布，將投入10億元人民幣現金及10億流量作為獎勵，吸引更多原創作者和優質內容機構入駐，冀以優質內容為用戶帶來更佳的消費體驗，協助品牌商家尋找新增長點。

單帳號一周最高可獲2萬補貼

京東昨日股價表現強勁，收市報106.4元，升4.72%。集團將以現金形式，補貼數碼、家電家居、母嬰、寵物、時尚等超過20個領域的創作者。符合招募要求的創作者，單帳號一周最高可獲得2萬元人民幣現金作為補貼，同時享有視頻播放補貼和帶貨佣金。

京東集團將向多頻道網絡（MCN）合作伙伴提供基礎拉新（拉動新客戶）激勵，特別設置高達500萬元人民幣的機構激勵榜，只要機構引入人數達到一定規模，每月將有機會獲得一次式現金補貼。京東表示，去年起佈局內容生態，訂單、用戶規模、時長等指標按年增長3倍，今年首季仍然以按年升一倍的速度高速增長。

網易微軟達協議

新遊戲或帶到Xbox

此外，網易（9999）與微軟宣布達成協議，《魔獸世界》等暴雪遊戲今年夏季將重返中國市場，雙方正在制定回歸計劃，未來將公布更多細節，微軟亦會嘗試將網易的新遊戲帶到Xbox及其他平台。網易昨收市報158.8元，升0.83%。

相關字詞﹕京東 微軟

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