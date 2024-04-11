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經濟

惠譽降中國評級展望至負面 財政部表遺憾 指未能反映政策推動經濟

【明報專訊】評級機構惠譽公布，將中國內地長期外幣發行人違約的評級展望，由「穩定」下調至「負面」，評級維持第五高的「A+」，是繼去年12月穆迪後，再有機構下調內地信用評級展望。惠譽解釋，展望下調反映內地公共財政前景面臨的風險攀升，近年財赤高企和政府債務上升侵蝕內地財政緩衝空間，未來數年政府加強以財政政策推動經濟增長，將令債務上升，名義經濟增速放緩，令控制高槓桿更為困難。中國財政部回應，指惠譽的評級方法未反映財政政策推動經濟的正面作用。

明報記者 歐陽偉昉

內地經濟去年疫後復蘇未如預期，財政刺激政策陸續出台。政府工作報告公布今年目標赤字率為3%。不過惠譽計算包括基建開支和其他不在總體目標的官方預算活動，今年內地整體赤字率將自去年的5.8%升至7.1%，創2020年以來新高，亦高於「A」評級國家中位數的3%。

指今年整體赤字率將升至7.1%

惠譽認為，在兼顧經濟增長目標下，內地會漸進收窄赤字率，但支持中期財政改革政策措施尚未明朗，2018年以來推出的減稅降費，加上地產收入低迷，內地政府收入基礎受到侵蝕，若地方政府收入未能改善，將令中央政府加大財政調控，也令中央政府面對更大財政挑戰。

中央政府過去負債率偏低，不過惠譽指中央續推出財政支持措施，令今年中央及地方政府一般債務佔GDP比率，由去年的56.1%增至61.3%，較2019年的38.5%明顯惡化，惠譽料比率將保持上升趨勢，至2025年升至64.2%，至2028年將接近70%。城投企業（LGFV）負債問題為市場關注焦點之一，地方政府去年獲准發行1.4萬億元人民幣再融資債券，將城投債置換為地方政府債，惠譽預計情况會在今年繼續，持續消耗財政資源。

財政部對惠譽調降中國主權信用評級展望表示遺憾，認為惠譽評級方法的指標體系，未能反映內地財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟成長、穩定宏觀槓桿率的正面作用。從長期角度，維持適度的赤字規模，利用債務資金擴大內需，支持經濟成長，有利維護良好主權信用。當局又指出，地方政府債務化解工作有序推進，風險總體可控。

分析：主因內地滅赤路徑不確定

ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，內地評級展望被降最重要因素為削減赤字路徑不確定，今年內地為穩定經濟增長，可能加速財政支出，在經濟前景穩定前，推出有意義的財政整頓措施可能性很小。近期市場討論內地會否實行中國式量化寬鬆，透過降低借貸利率，以減輕財政負擔和振興市場，不過宋林指目前內地風險偏好疲弱、基準利率遠高於零水平，內地國債孳息率已經相對較低，因此短期內使用的可能性很低。

三大評級機構中，目前僅餘標普對中國評級展望維持「穩定」，惟該行全球亞太區主權評級部主管兼董事總經理陳錦榮上月曾稱，過去幾年中國債務佔GDP比例及利息支出與收入比例均有上升，政府或然負債開始增加，若情况無逆轉，將對中國信用評級產生下調壓力。去年底穆迪降內地評級展望後，香港評級展望連帶降至「負面」。惠譽今年2月底最後更新香港信用評級時，評級維持第4高的「AA-」，評級為「穩定」。

相關字詞﹕城投債 中國經濟 惠譽 疫後復蘇 信用評級

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