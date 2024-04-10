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安本：另類上市資產助分散風險

【明報專訊】美國3月就業數據強勁，部分市場人士開始調低對美聯儲今年減息幅度的預期，今年市場需面對的不確定因素，豈止減息，還有地緣政治及美國大選。安本多元資產和解決方案投資專家團隊亞太區主管張冬岳指出，市場充斥不確定性，僅投資於股票及債券，並不足以分散市場風險，認為在投資組合中加入另類上市資產，有助減低波動性，並可獲取穩定收益。

眾多不確定因素中，地緣政治及美國大選均難以預測，因此市場的討論較集中於美國減息之上。張冬岳表示，聯儲局的減息幅度，將取決於通脹及經濟兩大因素，若通脹降溫，經濟狀况平穩，即實現經濟「軟着陸」，局方今年減息幅度將較小，整個減息周期將會拉長一點；但若經濟放緩風險上升，局方為應對失業率上升及企業盈利下降等情况，減息行動或會較進取，該公司預測的基本情境為美國經濟將「軟着陸」，預期美國今年全年經濟增長將放緩至2.2%，環球經濟全年增長則放緩至2.8%，並料聯儲局將於今年6月開始減息，估計全年合共減息75至100點子。

料美「軟着陸」 6月始減息

張冬岳續稱，儘管美國服務業及樓價方面的通脹仍有一定黏性，惟過去數季工資通脹降溫，有助物價回穩，預期今年整體通脹回落的路徑雖有曲折，仍可逐步趨向平穩，加上目前美國經濟增長強勁，為「軟着陸」提供條件，經濟太強雖不利聯儲局減息，但由於市場存在三大風險，分別為美國大選、推動消費向好的高儲蓄率逐步消耗，以及較高利率影響實體經濟增長等，因此相信當今年中通脹放緩，利好因素將於下半年消退，聯儲局為應對經濟風險，很大機會於6月展開減息周期。

市場充斥不確定因素下，張冬岳指出，目前其管理的多元資產收益組合，在資產配置上的部署會較短線，約為3至6個月，資產分配傾向均衡，分別投資於股票、債券及另類上市資產，以分散風險，現時相對超配股票，因股票可受惠於美國經濟「軟着陸」，地區方面較看好可受惠於人工智能（AI）的市場，如美國、台灣及韓國，並看好經濟及企業盈利增長勢頭較好的市場，如日本及印度；至於債券，過去數季增持了美國政府債，但相對已發展市場較看好新興市場主權債，如巴西、印尼及墨西哥等，因不少新興市場國家的經常帳非常穩定，並已採取較寬鬆的貨幣政策，但亦坦言美元偏強下，目前投資新興市場主權債需作貨幣對冲，而企業債則相對看好高評級債券，如BBB級或以上，因性價比較高。

價格走勢與股債相關度低

過去兩年股市及債市走勢趨向一致，相關性偏高，張冬岳指出，僅投資股票及債券，不足以分散投資風險，認為在投資組合加入另類上市資產，將可降低整體投資組合風險，並增加穩定收益，另類資產是指其獲取收益模式有別於傳統股票及債券的資產，因此此類資產的價格走勢與股債相關度較低，過往另類資產只售予機構投資者，近10年愈來愈多另類資產被包裝到上市的投資信託中，不僅增加了另類資產的流動性，也讓零售投資者可參與投資。

目前另類上市資產主要可分為五大類，分別為私募資本、基建、專門性房地產、資產抵押證券及特殊機會，參考安本於2022年9月對各類資產5年回報的預測，不少另類上市資產可提供較傳統股票及債券高的回報，部分更可同時提供較低波幅。

派息穩定 具增值潛力

張冬岳表示，另類上市資產結構上與上市的房地產投資信託基金非常相似，同樣會將大部分稅後盈利用作派息，以致過去十多年即使利率環境一直處於偏低水平，這些另類上市資產仍可提供穩定的派息，並具一定資產增值潛力，以基建為例，當相關基建被私營企業收購，便會釋放潛在價值，現時在另類上市資產中，較看好再生能源基建、屬專門性房地產的學生宿舍及數據中心，以及屬特殊機會的音樂版權及醫藥專利等。張冬岳不諱言由於另類上市資產在市場公開交易，價格也會受到宏觀經濟及市場情緒等因素影響，價格有一定波幅，但認為只要分散投資於收益來源不同的另類上市資產，便可進一步減低投資組合的波幅，並獲取穩定收益。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

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