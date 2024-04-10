中環商舖首季空置率跌至6.6%

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強表示，本港過去幾季度商舖租賃市况活躍，四大核心區街鋪空置率降至個位數。

核心區街舖租金首季升2.7%

他續稱，市場上雖有餐飲商縮小經營規模，但近期仍出現許多新餐廳開張，而核心區街舖租金於第一季上升2.7%，為2022年第三季度以來的最大按季增幅。他預計，零售商將審視本港入境旅遊的復蘇情况，加上政府推動更多盛事活動，商鋪租賃板塊前景樂觀。

另一方面，據中原（工商舖）統計指出，今年第一季市場錄約611宗工商舖買賣成交、涉總成交金額約187.83億元，比上一季分別跌約11%及7%，屬有紀錄以來最低。中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，樓市全面「撤辣」、北上消費風氣盛行及垃圾徵費試行等，影響商舖交投市况。

結業潮影響 業界料今季商舖交投弱

黃續稱，商舖租賃市場呈兩極化，有不少內地和海外餐飲品牌進駐香港，大多落戶核心區舖，以打響名堂，令核心區空置率走勢平穩至持續改善，惟現時市面結業潮不絕，加上垃圾徵費措施將開展，預料對餐飲行業影響最大，預計今季商舖買賣成交維持低水平，預計約150宗，買賣價錢料有約5%下調空間，預測成交金額約40億元。

另高力國際表示，獲接管人委託獨家代理、公開招標出售紅磡新柳街3號Incredible Residences，以及馬頭圍道96號1樓至11樓連天台（住宅部分），截標日期為5月31日。據悉兩項目市值逾3.4億元。