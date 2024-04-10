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經濟
2024年4月10日星期三
股市最前線
匯控43億售阿根廷業務 料首季錄稅前虧損78億 當地最大私營金控接手
祈耀年：脫鈎非純因地緣政治 同涉供應鏈重塑
「鷹王」布拉德料美今年減息3次
金管局證監反駁資金外流說法
恒指升95點 尾市多隻二三線股遭洗倉
內地7部委：2027年工業設備投資增25%以上
歐舒丹停牌 傳私有化達協議 黑石或伙大股東出手 最快日內公布
恒生5個月回購最多30億
Ares傳洽購豪宅「凱玥」專案貸款多數權益
環聯國際：5%港受訪者稱已受騙
彭博：瑞銀擬瑞信中國持股 換全控瑞銀證券
「V神」：區塊鏈協議需提升至實時證明
小米指誤導公眾 智己發文致歉
彭博：巴郡擬再發日圓債 市場料加碼投資日股 五大商社股價齊漲
現貨金價見逾2365美元 連續8日創新高
蜆殼擬轉美上市 收窄同業估值差距
美元定存高息精選
徐風：大宗商品或現投資機會
姜靜：再通脹交易利澳元
技術取勝：中信股份考驗上升軌
劉思明：港股不上不落 靜待破局
周顯：被時代拋棄的收藏品
湯文亮：靜坐常思己過 閒談莫說人非
港鐵盤接力推 朗賢峯月內登場 Blue Coast周末次輪賣184伙 PARK SEASONS料明開價
MOUNT POKFULAM首錄成交 洋房售3.3億
駿景園3房價回升7% 業主仍損手
謝婷婷1710萬購THE ASTER特色戶
中環商舖首季空置率跌至6.6%
連方II擁3港鐵站交匯優勢
設行人天橋連接連方I
安本：另類上市資產助分散風險
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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