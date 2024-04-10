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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：再通脹交易利澳元

【明報專訊】上周最新公布3月全球製造業PMI數據繼續向好，中國官方製造業PMI更重返擴張區域，加上美國3月非農就業報告和ISM製造業數據大幅強於市場預期，顯示全球經濟前景改善。美國經濟保持較高速增長的同時，美聯儲重申年內減息是合適的，因此市場開始就經濟「不着陸」，甚至再通脹的情景交易，除黃金、石油等大宗商品受提振外，其他金屬包括銀、銅、鎳，以及可可豆等全部上漲。

匯市方面，商品貨幣明顯受惠，在金屬和鐵礦石價格上升帶動下，澳元兌美元接連升穿多個阻力位（100天、200天移動平均線），按周大漲0.89%；同時紐元兌美元的升幅亦顯著，全周累積上升0.55%，在G7貨幣中僅落後於澳元。

當然，一個月的製造業數據，難以支撐再通脹結論，料後續仍有許多的宏觀不確定因素及地緣政治風險，目前筆者不認為全球經濟有顯著上行的風險。然而，由於周期商品繼續做好，加上中國經濟復蘇勢頭開始鞏固及中澳貿易關係持續改善，且短期內澳儲行減息的迫切性較低，因此預期澳元表現將優於其他主要貨幣。本行預期澳儲行年內有約半厘減息空間，最早可能在第三季才開始放寬貨幣政策，遲於其他主要央行；預測澳元兌美元在2024年第二季及最後一季，將分別升至0.67和0.69的水平。

另一方面，能源價格近期上漲為美國通脹前景帶來一定上行風險，美債市場亦有為降低減息預期定價，但美元繼續整固，未延續早前升勢。本周市場將重點關注美國3月的CPI數據（香港時間周三晚上公布），如核心CPI超預期回落，將為非美元貨幣提供更多向上空間，反之美元將繼續有支持。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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