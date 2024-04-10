徐風：大宗商品或現投資機會

納指3月以來窄幅上落

當科技股的走勢開始分化，加上市場氣氛開始轉弱，且美股新一個季度業績開始陸續發布，投資者繼續入場所面對的風險愈來愈高。仍有增長的個股，估值已經大幅飈升，繼續高追未必有重大回報，一旦業績差過市場預期，投資者拋售股票獲利，高追不成反變做「接盤俠」，可謂得不償失。

然而，部署買入「當頭跌」的弱勢股票，除非閣下有大量資本，否則一直捱價的滋味也不好受。在今時今日，試問有誰會知道特斯拉的新車交付量，在面對中國造車新勢力「割喉式」競爭時，何時才會重拾增長？於是，有部分投資者開始將資金轉移到資源、貴金屬及大宗商品市場，導致這些商品價格開始穩步上升。

金價近期創出歷史新高（見圖），達到每盎司2350美元樓上，白銀價格也超過每盎司28美元。至於與環球經濟表現息息相關的銅價，於周一達到每噸9484.5美元，創2023年1月以來的新高，至於紐約期油也升穿每桶85美元的價位（見圖）。

無視實際利率攀升 金價離奇漲

商品價格與其供求關係非常密切。過去一年，隨着俄烏戰爭及以色列與哈瑪斯的軍事衝突，分別影響俄羅斯及中東的石油供應；全球銅礦供應亦同樣短缺。另一方面，美國經濟數據表現強韌，甚至有機會延長目前的限制性利率政策，加上中國近期公布的製造業經理人指數（PMI）重新回到50以上，反映製造業有復蘇迹象，都引起市場對大宗商品的需求，刺激銅價及油價持續上升。

美港油股均創新高

值得留意的是，過去金價的走勢與美國的實際利率（Real Yield）有密切關係，當實際利率上升時，投資者認為息率吸引，以及通脹下跌不利金價上升，都會拋售黃金，轉而持有美元收息，令金價走勢向下。然而，近期金價的升勢則完全與實際利率無關，隨着美國聯儲局持續維持高息，而預期通脹率則開始下降，令實際利率持續攀升，但金價仍能一舉衝破歷史新高。市場估計，金價離奇上升，與全球央行，甚至是擁有高儲蓄率的「中國大媽」買入黃金避險有關。

無論如何，近期商品價格開始接力上升，也刺激一眾油股及資源類股票有明顯升勢，例如美股中的油公司埃克森美孚（美：XOM）及港股的中海油（0883）均創新高，金礦股紫金（2899）同樣創出新高，都反映市場開始關注資源類股票，炒家可留意資源價格會否進一步上升，刺激資源股再創新高。

[徐風 隨風投資]