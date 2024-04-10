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經濟
國際金融

蜆殼擬轉美上市 收窄同業估值差距

【明報專訊】由於憂慮估值被低估，歐洲最大石油公司蜆殼（Shell）（英：SHEL）未來將考慮「所有選項」，包括是否將上市地點，由倫敦遷往紐約。蜆殼行政總裁薩萬（Wael Sawan）向彭博社稱，蜆殼在倫敦上市，似乎令其估值受壓，並強調在倫敦上市的蜆殼，與在紐約上市的競爭對手埃克森美孚（美：XOM）和雪佛龍（美：CVX）之間的估值差距。

CEO：倫敦上市或令估值受壓

歐洲能源巨企的估值，向來落後於美國同業。一些投資者指出，為再生能源大量投資，是歐洲能源企業股價表現較弱的部分原因。薩萬當前的解決方案，並非改變上市地點，而是改革蜆殼，在其持續10個季度的「衝刺」計劃，將致力削減成本、剝離表現不佳的業務，並增加股票回購。不過倘若到明年中，10季「衝刺」計劃完成，而估值差距仍未收窄，薩萬表示，屆時將考慮「一切選項」，暗示將上市地點由倫敦改為紐約也在考慮之列。

蜆殼前行政總裁范伯登（Ben van Beurden）在瑞士洛桑舉行的《金融時報》商品全球峰會表示，紐約證交所有更深資本池，在紐約上市的企業有更高市盈率，使北美能源企業估值高於歐洲同業。他認為，美國擁有更友善投資者基礎，對油氣企業態度「更積極」，這些因素對歐洲上市企業不利。

2022年底從蜆殼離任的范伯登稱，2021年曾考慮將上市地點遷至美國，但蜆殼最終將總部由荷蘭轉遷至英國，放棄雙重股權結構。他說 ，當時認為赴英是「最合乎邏輯的下一步」，但這未必是最終結局。

蜆殼是富時100指數成分股中，市值最大企業，市值約1800億英鎊（約1.79萬億港元）。傳統上，該指數由油氣、礦業及大宗商品類股主導。但投資者對環境、社會和治理（ESG）措施的關注，開始威脅到這能源及資源股地位。部分大型企業開始轉向美國，而美國目前是全球最大產油國。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕紐約 倫敦 上市 蜆殼

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