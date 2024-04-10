明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

「V神」：區塊鏈協議需提升至實時證明

【明報專訊】有「V神」之稱的以太坊聯合創辦人Vitalik Buterin昨日現身Web3嘉年華，他指目前區塊鏈協議技術雖已有很大進步，但最終仍需致力提升驗證時間至實時證明，令以太坊用戶都可以輕鬆成為以太坊協議的完全驗證用戶、得到「一個世界」。

「並行化及聚合樹」等為解決方案

Vitalik Buterin指過去10年區塊鏈協議技術發生很大變化，由比特幣於2009年面世所使用的非常簡單加密模式，發展至2020年代更複雜的協議技術，例如zk-SNARK（零知識、簡潔、非互動式知識證明）首次在2016年應用於大零幣（Zcash）。不過，現時zK-SNARK、MPC、FHE等技術存在效率與安全問題，例如以太坊驗證時隙（slot）平均為12秒，「普通」區塊驗證時間約400毫秒，zK-SNARK證明時間平均約為20分鐘。

他指出，雖然比起兩年前已有很大進步，不過對以太坊最終目標是實現即時證明。至於如何解決效率問題，Vitalik Buterin認為解決方案是「並行化及聚合樹」（Parallelization+aggregation trees）、使用SNARK演算法與哈希（hashes）提升效率、使用ASIC進行ZK硬體加速。

他又指，以太坊生態系統當中，基於10年前的理論基礎構建的應用程式逐漸落實，採用更靈活及高效率的架構，注重隱私和防禦機制。以太坊支持大型應用程式的能力亦較5年前大大增強，認為大型應用程式應建立或作為Layer2（協議增強層、即Layer1以上的擴容協議）之上，利用最新技術解決開發性、安全性等考慮。

相關字詞﹕加密貨幣 Vitalik Buterin 以太坊 Web3嘉年華

上 / 下一篇新聞