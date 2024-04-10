明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

歐舒丹停牌 傳私有化達協議 黑石或伙大股東出手 最快日內公布

【明報專訊】護膚品集團歐舒丹（L'OCCITANE）（0973）昨日開市前公布短暫停牌，以待發布一項根據公司收購及合併守則並構成內幕消息的公告。彭博引述消息人士表示，私募股權公司黑石集團（Blackstone、美：BX）有可能與歐舒丹控股股東Reinold Geiger聯手，達成將歐舒丹私有化的協議，相關交易最快或於未來幾天宣布。

消息指談判最後階段 仍可能失敗

集團停牌前報29.5元，市值為435.7億元。報道引述消息人士指出，黑石或會為收購提供債務融資，雖然談判已進入最後階段，但仍可能會推遲甚至失敗；黑石及歐舒丹均沒有回應查詢。

自去年起已不斷傳出歐舒丹私有化的消息，今年2月彭博曾報道，黑石有意與控股股東合作收購歐舒丹，正進行初步盡職調查，其後持有150萬股的基金股東Butler Hall Capital更指出，已向公司董事會致公開信，指任何低於每股45元的報價，均會嚴重低估歐舒丹的價值，除非每股收購要約價超過45元，否則建議歐舒丹重新在美國上市，並評估分拆Sol de Janeiro業務在美國掛牌的可能。

擁8品牌 1/3收入來自亞洲

Butler Hall Capital認為，歐舒丹是全球護膚品公司，預計增長率是同業兩倍，但現時估值只及同業一半，大折讓原因是在港掛牌，惟公司絕大部分收入來自亞洲以外地區，只有在美國上市才能實現合理價值。

歐舒丹早於2010年在港上市，現時擁有8個品牌，約三分之一收入來自亞洲。集團近日亦整合品牌組合，上周二（4月2日）公布，於3月28日向執行董事André Hoffmann控制的企業Lavender Investments Limited出售澳洲護膚品牌Grown Alchemist，總代價2835萬歐元，料所得款項淨額為1050萬歐元。集團當時稱，考慮到全球經濟及市場環境轉變，以及旗下其他品牌大幅增長，因而調整策略，出售有助將資源及精力集中在核心品牌L'OCCITANE en Provence，並加快其他品牌增長，改善集團財務表現。

明報記者 蕭嘉聰

相關字詞﹕André Hoffmann Sol de Janeiro Butler Hall Capital 黑石 Reinold Geiger 歐舒丹 私有化

上 / 下一篇新聞