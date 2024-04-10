內地7部委：2027年工業設備投資增25%以上

提出更新升級高端先進設備

方案又提出，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%及75%。工業大省大市和重點園區規上工業企業數字化改造全覆蓋，重點行業能效基準水平以下產能基本退出、主要用能設備能效基本達到節能水平，本質安全水平明顯提升，創新產品加快推廣應用，先進產能比重持續提高。

方案又提出更新升級高端先進設備，針對航空、光伏、動力電池、生物發酵等生產設備整體處於中高水平的行業，鼓勵企業更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。重點推動航空行業全面開展大飛機、大型水陸兩棲飛機及航空發動機總裝集成能力、供應鏈配套能力等建設。加強數字基礎設施建設方面，方案提出加快工業互聯網、物聯網、5G、千兆光網等新型網絡基礎設施規模化部署，鼓勵工業企業內外網改造。構建工業基礎算力資源和應用能力融合體系，加快部署工業邊緣數據中心，建設面向特定場景的邊緣計算設施，推動「雲邊端」算力協同發展。