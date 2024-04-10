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經濟

恒指升95點 尾市多隻二三線股遭洗倉

【明報專訊】港股昨日雖然連升兩日，全日收市升95點報16,828點，但成交縮減至829億元。尾市約15分鐘，更罕見多隻二三線股同時連環出現不問價斬倉，「震散」股價。當中跌幅最大的天瑞水泥（1252）不單股價瞬即打入「仙班」，收市價低見0.048元，跌幅達99%，市值單日蒸發145.5億元。其他二三線股如浩森金融（3848）、昇能集團（2459）及中木國際（1822）均相繼大跌，當中浩森金融跌幅亦高達90.9%。

昇能於昨晚發公告指，不明股價波動因。翻查天瑞水泥的交投情况，其股價是在接近收市前15分鐘，臨近下午3時46分開始向下，到收市期間，共錄2.78億股成交，佔全日成交98.9%；其間成交額多達2095.2萬元，亦佔全日成交額達85.9%。

天瑞水泥挫99% 市值蒸發146億

昨日相若時間，其他二三線股見如浩森金融、昇能集團及中木國際亦分別跌價多達90.9%、49.9%及45.5%，成交額分別有67.33萬元、274萬元及562萬元，明顯相對天瑞水泥為少，市值則單日蒸發8.35億元、21.11億元及2.44億元。

另外，摩根士丹利發表報告，預料亞太區的中央銀行於今年6月至7月開始減息，將實際利率降至疫情前水平，但風險是美國聯儲局推遲減息至明年首季，甚至更遲。該報告分析認為，若聯儲局減息延後至明年首季，將拖累地區央行減息步伐。對日本而言，當地銀行或如大摩原預計日央行今年下半年加息一次，若美儲儲延遲減息，日央行或需再多加息一次、即合共兩次。

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