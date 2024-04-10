明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

金管局證監反駁資金外流說法

【明報專訊】金管局及證監會高層昨日同於匯豐全球投資論壇上，以數字反駁資金外流，本港金融市場萎縮之說。金管局總裁余偉文在論壇致辭時表示，最近仍聽到香港國際金融中心地位衰落、資本流出本港經濟和市場等聲音，不過他指出過去5年間，本港存款每年都有增加，累計增加21%。資產管理總值即使去年受市場回調所影響，由2019年至2022年累計仍增長兩成，說明資本流出香港並非事實。他指不論是銀行業或資產管理業，都繼續保持韌性和強勁。

余偉文表示，國際金融中心需要有韌性、生態圈和機遇三個條件，香港在以上三點都有獨特性。過去數年香港經歷一連串挑戰，不論是社會騷亂、新冠疫情、歐美銀行危機，香港金融系統仍保持高度穩定，外圍金融影響沒有延至香港，部分原因是當局維持香港的信用和信心，目前外儲維持在4200億美元水平、銀行資本與流動性比率相當高。

互聯互通是香港金融業重要發展之一，余偉文認為在開通股票、債券、ETF、理財產品、掉期後，再進一步擴大互聯互通範圍的空間不大，不過當局會深化以上的互通渠道，特別是內地資金進入全球市場的南向通。例如南向債券通只有銀行可以運用，而資產管理公司、保險公司、養老基金對環球債券也有很大的潛在需求。

梁鳳儀：過去3年持牌機構增4%

證監會行政總裁梁鳳儀則在論壇表示，香港仍是充滿活力和韌性的國際金融中心，過去3年證監會持牌機構增加4%，對冲基金管理人、私募基金經理和家族辦公室增加了24%，去年新資金流入本港註冊投資基金反彈，按年增長93%等。她又表示，當局會繼續提升本港市場的競爭力，減低交易成本和提升資本效率，可能措施包括收窄交易差價、檢討上市公司股份公眾持股量要求、優化債券通下的抵押品安排等。

相關字詞﹕互聯互通 國際金融中心 證監會 金管局 梁鳳儀 余偉文

上 / 下一篇新聞