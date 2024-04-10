明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

「鷹王」布拉德料美今年減息3次

【明報專訊】近月美國就業數據表現強勁，削弱市場對今年減息幅度的預期。不過有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲銀行前行長布拉德（James Bullard）預期，通脹正在接近2%目標，經濟保持韌性，估計今年聯儲局仍將減息3次。他昨日在港出席論壇時認為，聯儲局在2022年至2023年實施的利率政策「戲劇性」地成功，做到在經濟沒有嚴重受損同時將降低通脹的「軟着陸」情境，認為現時聯儲局官員已有足夠數據，作出首次減息的決定。

布拉德稱，雖然市場預期美國去年秋季會陷入衰退，但事實上美國經濟持續強勁並成功軟着陸，核心個人消費開支（PCE）指數較去年同期下降2個百分點。他預期，美國經濟增長將穩定在2%至2.5%，核心PCE通脹按年降至2%，不過就業市場現時仍強勁，正常化過程會較長。他認為聯儲局只要不承諾會持續減息至中性利率，現時已有足夠數據支持啟動首次減息，即使利率稍降，利率仍然保持在限制性水平。

指利率稍降仍保持在限制水平

上周五公布的3月美國非農職位增長30.3萬，遠高於市場預期的21.4萬，就業市場強勁影響市場對今年6月啟動減息的預期。芝商所FedWatch工具顯示，昨日市場預期6月減息最少0.25厘的機率降至約五成，較一周前減少近14個百分點（見圖），預期至年底減息最少0.75厘的機率為50%，亦較一周前大減近19個百分點。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari ）周一稱，如果通脹繼續橫行波動，將會質疑減息的需要。

美國經濟在高息下保持強勁，布拉德認同降低聯儲局開始減息的逼切性，但當局需要小心一旦將利率保持在過高水平，通脹會跌穿2%的政策目標，令經濟承受不必要的下行風險。展望未來，布拉德認為利率會較2010年至2019年波動，因為當時的低利率、低通脹並非正常，但他認為波動水平會較1970年代的高通脹時代為低。對於聯儲局主席人選，布拉德認為，需要視乎表決任命的美國參議院由哪一黨控制，以及黨內就個別人選的取態。他又指鮑威爾擁極高信譽。

相關字詞﹕布拉德 美國經濟 鮑威爾 經濟增長 減息 聯儲局

上 / 下一篇新聞