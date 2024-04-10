「鷹王」布拉德料美今年減息3次

布拉德稱，雖然市場預期美國去年秋季會陷入衰退，但事實上美國經濟持續強勁並成功軟着陸，核心個人消費開支（PCE）指數較去年同期下降2個百分點。他預期，美國經濟增長將穩定在2%至2.5%，核心PCE通脹按年降至2%，不過就業市場現時仍強勁，正常化過程會較長。他認為聯儲局只要不承諾會持續減息至中性利率，現時已有足夠數據支持啟動首次減息，即使利率稍降，利率仍然保持在限制性水平。

指利率稍降仍保持在限制水平

上周五公布的3月美國非農職位增長30.3萬，遠高於市場預期的21.4萬，就業市場強勁影響市場對今年6月啟動減息的預期。芝商所FedWatch工具顯示，昨日市場預期6月減息最少0.25厘的機率降至約五成，較一周前減少近14個百分點（見圖），預期至年底減息最少0.75厘的機率為50%，亦較一周前大減近19個百分點。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari ）周一稱，如果通脹繼續橫行波動，將會質疑減息的需要。

美國經濟在高息下保持強勁，布拉德認同降低聯儲局開始減息的逼切性，但當局需要小心一旦將利率保持在過高水平，通脹會跌穿2%的政策目標，令經濟承受不必要的下行風險。展望未來，布拉德認為利率會較2010年至2019年波動，因為當時的低利率、低通脹並非正常，但他認為波動水平會較1970年代的高通脹時代為低。對於聯儲局主席人選，布拉德認為，需要視乎表決任命的美國參議院由哪一黨控制，以及黨內就個別人選的取態。他又指鮑威爾擁極高信譽。