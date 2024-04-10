祈耀年：脫鈎非純因地緣政治 同涉供應鏈重塑

AI促進開發新藥和治療方法

祈耀年表示，總結新冠疫情的經驗所得，供應鏈過度集中會為經濟體的韌力產生問題。技術和創新根本性改變行業，也會改變供應鏈本身，例如汽車電能化，內燃機與電動汽車的供應鏈便截然不同。他續稱，本地經濟政策或國內經濟轉型亦有影響，如沙特、中國內地等經濟體正在經濟轉型，改變了經濟發展和貿易的性質。

祈耀年亦談及創新在經濟的角色，他表示最近參觀的電動車廠，只花兩年半建立、且全面機械化。而自建車廠計劃從概念到實際投入生產，只需4年半時間，行業變化速度快速，創新既帶來不確定性、但亦帶來機會。新商業模式的建立，將改變行業的地理佈局。他又相信人工智慧將在生命科學研發領域取得突破，進行研究和開發，有助推出新藥物和治療方法，看好可在5到10年帶來更美好的世界。他認為應該對創新、人工智慧和相關技術，在如何幫助改善當今世界方面有一個更平衡的敘述。

可持續發展方面，祈耀年認為要在2050年達到淨零排放目標，從現在起的30年內要重新想像和裝備整個工業行業，所需的投資，商界與政府之間的合作要求將是前所未有。商界經常談論混合金融模式和公私營部門合作的角色，他認為政商合作需要大規模進行，跨越市場邊界，不止在西方，而且也包括發展中國家。他認為2050年淨零排放雖有挑戰，但當中亦包含業務機會。