匯控43億售阿根廷業務 料首季錄稅前虧損78億 當地最大私營金控接手

明報記者 歐陽偉昉

Galicia將收購阿根廷匯豐的所有業務，包括銀行、資產管理和保險，以及由阿根廷匯豐發行並由其他匯豐實體持有的1億美元後償債務，出售價格將根據去年底至交割時業務的業績，以及阿根廷匯豐的證券投資組合公允價值損益作調整。匯豐預計將以現金、貸款票據和Galicia的美國存託憑證獲得收購代價，其中美國存託憑證佔收到的代價大約一半，佔Galicia少於10%的經濟利益。交易尚需滿足包括監管部門批准在內的條件，預計將在未來12個月內完成交割。

料未來12個月完成交割

至於交易對匯控的財務影響，匯控以去年底財務資料估計，交割前對集團的普通股權一級資本比率的影響不大，2024年第一季因確認除稅前出售虧損而初步減少約0.1個百分點，大致會在交割時因為風險加權資產減少而抵消。

去年披索貶值 換算虧損增140億

另外，於交易完成時匯控收益表中將確認約49億美元的歷年貨幣換算儲備虧損，為每個報告期內就阿根廷匯豐以阿根廷披索計價的帳面價值累計換算為美元，並計入普通股權一級資本所致。由於上述虧損已在資本確認，因此不會對普通股權一級資本或有形資產淨值產生影響。阿根廷披索自2008年以來大幅貶值。匯控指去年因為披索貶值，貨幣換算儲備虧損增加18億美元（約140.4億港元）。

祈耀年：續經營墨西哥美國業務

匯控上月底完成出售加拿大業務，祈耀年表示，該行將繼續經營墨西哥和美國業務，通過全球網路以及交易銀行業務能力，為其國際客戶提供服務。匯控昨日中午公布交易消息，午後股價變化不大，收報63.9元、升1.1%。