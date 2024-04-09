蔣麗萍2828萬購翠谷別墅蝕讓貨

原業主持貨7年實蝕逾三成

資料顯示，上述成交單位，為翠谷別墅1座頂層戶，實用面積1177方呎，3房1套間隔，上月中以2828萬元售出，實呎24,027元。買家以世寶發展有限公司（World Noble Development Limited）作登記，公司董事包括蔣麗萍（Agnes）及相關人士，其夫陸志明則為公司秘書，有關人士今次以公司名義入市，較「撤辣」前節省約304萬元辣稅。

另資料顯示，原業主為投資者林少釵，於2017年以3330萬元購入，現帳面蝕502萬元，由於購入時需支持樓價15%雙倍印花稅，若連同使費，料實蝕約1160萬元或約32%。從事塑膠產品等業務的林少釵，過往投資不少豪宅物業，包括2012年4月以約1.928億元一手購入南區壽臣山SHOUSON PEAK單號D屋，實用面積2769方呎，4房雙套及工人套房間隔，實呎6.96萬元。

LET GROUP前執董

2160萬買賽西湖

曾為女歌手的蔣麗萍，早前接受《明周》專訪，她表示婚後他曾加入地產公司，不久就做到一單大買賣。「有些同事有很多樓盤，可能知道我有錢，通知我快點買，一個月後保證可以出貨，那幾年地產升得很厲害，由服務別人到後來自己投資，金額愈來愈大，差不多點石成金，你夠膽買就可以了，轉頭就賺錢，如是者到97年金融風暴，1998年一直衰到2003年，那5年學到很大的教訓，原來人生不是天色常藍，是我生命很重要的轉捩點。」當時她亦指出，風光時在地產界賺到過億，金融風暴也輸了以億計的數字。

另資料顯示，LET GROUP（1383，前稱太陽城集團）前執行董事歐中安，上月中以2160萬元購入北角半山賽西湖大廈2座最低層單位，實用1467方呎，3房1套間隔，實呎14,724元，原業主1995年730萬元購入，帳面獲利1430萬元或近兩倍。