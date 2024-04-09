明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

上月增3208伙私宅樓花申預售 年半高 受惠「撤辣」效應 長實安達臣首置盤涉1926伙

【明報專訊】政府2月底「撤辣」後，發展商重新積極為樓花新盤申請預售。地政總署最新資料顯示，上月接獲5份預售樓花新申請，共涉4904伙，焦點為長實（1113）2020年以49.51億元、每方呎樓面地價4546元中標的「港人首置上車盤」觀塘安達臣道項目，提供2926伙，扣除約1000伙作資助房屋單位後，私宅佔約1926伙，連同黃竹坑港島南岸5A、5B期，以及上水古洞24區項目，上月新申請預售私宅樓花達3208伙，按月勁升23倍外，創2022年8月錄3341伙後，19個月按月新高。

明報記者 林尚民 林可為

去年起發展商放緩申請預售樓花步伐，去年2月、6月、10月、11月及今年1月（見圖），均錄得私宅零新增預售樓花申請。地政總署資料顯示，上月接獲5份預售樓花新申請共涉4904伙，其中長實的觀塘安達臣道項目單位數量最多，涉2926伙；值得留意，據賣地資料，安達臣道項目須提供不少於1000伙作資助性房屋，住宅單位實用須介乎250至500餘方呎，中標者發展商、即長實於項目取得入伙紙後，政府將隨機選定不少於1000伙作首置單位，並以市價八折出售，換言之，項目私宅部分佔約1926伙。房屋局回應本報查詢指出，理解地政總署會根據既定程序，並會按地契條款，處理有關預售樓花申請。

新世界港島南岸5期共涉825伙

另3個於上月申請預售樓花的私宅，包括新世界（0017）伙拍帝國集團、資策（0497）、麗展（0488）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸5A期、5B期，分別提供447伙及378伙，合計涉825伙；此外，樓花期長達36個月的會德豐上水古洞第24區住宅項目亦申請預售，涉457伙。

峻譽‧渣甸山批預售涉114伙

房協亦就粉嶺百和路72號資助房屋項目申請預售，涉696伙，預計明年9月落成。扣除上述房協項目、安達臣首置資助房屋部分，上月私宅申請預售涉3208伙，為2022年8月3341伙後的19個月新高。截至3月31日，滾存待批預售樓花總數14,019伙，較2月9229伙，按月增4790伙或52%，創去年10月錄14,219伙後的5個月新高。

至於3月獲批預售的私宅僅有一個項目，涉114伙，為中信泰富旗下渣甸山豪宅項目峻譽‧渣甸山；項目由兩座組成，戶型主要屬兩房至4房，標準戶實用面積約434至1686方呎，另外亦設特色戶。美聯首席分析師劉嘉輝認為，「撤辣」後樓市氣氛向好，已批預售但尚未發售的私宅樓花，由上月初約1.98萬伙，減少逾一成至目前約1.75萬餘伙，而「撤辣」後發展商積極申請預售樓花，以便早日掌握推盤主導權。

相關字詞﹕會德豐 新世界 長實 上水古洞第24區住宅用地 港島南岸5A期、5B期 房屋局 觀塘安達臣道項目 港人首置上車盤 撤辣

上 / 下一篇新聞