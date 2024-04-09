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經濟
2024年4月9日星期二
股市最前線
匯控：全球貿易見底 趨「再全球化」 杜嘉祺料歐美6月起減息 明年底前降1.5厘
陳茂波：政府開支兩年內平衡 將出招激活港股
貝萊德：投資者覓中國以外市場 攻日印
北水回歸淨買47億 恒指微升8點
DHL港西運作中心啟用 貨件處理量增逾倍
DONKI母企亞洲店盈利挫 一年內重整當地業務
金管局加薪2.1% 較去年低 額外1.35%獎勵出色員工
港交所CEO：首季收65新股申上市 去年審批中位數48日 認同仍有進步空間
德勤：港首季IPO集資額跌至全球第10
世茂：極力反對建行亞洲提清盤
HashKey目標5年成最大虛產交易所
阿里雲全球13地點核心雲產品減價
日圓貶至近152 淡倉17年最高 反映美經濟強 市場料日美利差續大
金價續創新高 今年累升13%
摩通CEO警告美或加息至逾8厘
港元定存高息精選
徐風：疫後復常拖累電商主業 港科探索乏新增長點
黃雯怡：萬洲勢頭好 派息吸引
龐寶林：AI革命對環境存巨大挑戰
何民傑：樓價止跌回升 有望向好
薛偉傑：「地質氫」料掀新一輪「淘氫熱」
技術取勝：青島啤49元不宜失
劉思明：傳統產業股續為市場重心
周顯：「神級」外媒 一丘之貉
湯文亮：千金買馬骨
上月增3208伙私宅樓花申預售 年半高 受惠「撤辣」效應 長實安達臣首置盤涉1926伙
緹外複式戶6億沽 實呎7.28萬
蔣麗萍2828萬購翠谷別墅蝕讓貨
YOHO Midtown兩房740萬沽 同類8個月新高
SILICON HILL首錄租賃 兩房1.65萬租出
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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