日圓貶至近152 淡倉17年最高 反映美經濟強 市場料日美利差續大

雖然日本官員近期就日圓貶值，一再發出可能入市干預的警告，但日圓空倉的倉位繼續增加，反映美國經濟出乎意料強勁，令投資者預期日、美利差仍將持續較大，令日圓仍有貶值的空間。根據彭博社的數據，利率掉期顯示，交易員押注美聯儲今年減息0.6厘，意味今年可能只會減息兩次，並預計到9月才開始減息。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）昨晚的數據顯示，6月開始減息的概率跌至五成以下，而今年底前減息3次的概率亦不足五成。

市場押注美9月才減息

市場正密切關注周三公布的美國3月消費者物價指數（CPI），預計按年升幅達3.4%，較2月上調0.2個百分點。若美國CPI升幅較大，將強化美聯儲不急於減息的預期，屆時美國10年期國債孳息率恐由上周的4.4厘水平，挑戰4.5厘關口。Market Risk Advisory研究員Koji Fukaya研究報告指出，市場預期美日利差不會在短期內收窄，導致投機性日圓淡倉增加。

SBI Liquidity Market市場研究部門主管Marito Ueda指出，日圓可能會再累積一些空倉，但這可能與日本當局干預匯市的時機相左。

日本實際工資連跌23月

由於日圓偏軟推高了日本通脹，一項衡量市場投資者對日本通脹預期的關鍵指標——日本10年期國債名義收益率，與跟日本消費者物價指數（CPI）掛鈎的抗通脹債券之間的利差（平衡通脹率，Breakeven Inflation Rate）今年以來擴大了0.25厘，達到1.418厘，與去年11月的歷史高位持平。西太平洋銀行（Westpac Banking Corp.）市場策略主管Martin Whetton指出，平衡通脹率上升，可能由日圓疲軟及能源價格上漲所推動，通脹預期上升已體現於債券定價，若通脹仍未見回落，短期內仍將為債券名義收益率帶來上行風險。

計入物價變動因素後的日本實際工資，在2月按年減少1.3％，較1月的1.1%跌幅進一步擴大，且已連續23個月按年下降，與雷曼危機等經濟低迷所觸發的薪酬跌勢，並列日本歷來最長的薪酬跌浪。工資增長追不上物價上漲趨勢，將蠶食日本家庭的消費能力。自2022年4月以來，日本通脹的按年升幅都超過日本央行的2%目標。

雖然日本最大工會聯合會Rengo此前公布了33年來最高的勞資談判薪酬增幅，但日本只有16.3%工人加入工會，而且以大型企業為主，令部分市場憂慮工資與物價之間的任何「良性循環」都可能有限，恐影響到日本央行進一步加息。

不過三井住友銀行首席外匯策略師鈴木博文指出，Rengo最新數據估計，中小企業今年未考慮通脹因素的名義薪酬增幅為3.2%，與大型企業的3.7%相差不遠，似乎仍然符合日本央行所指的良性循環，即使實際薪酬萎縮，日本央行也不大可能恢復負利率或孳息率曲線控制政策。鈴木預計，日本央行將在初秋考慮進一步加息。

（綜合報道）

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