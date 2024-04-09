港交所CEO：首季收65新股申上市 去年審批中位數48日 認同仍有進步空間

考慮市况後停上市 港交所角色被動

陳翊庭指出，企業由提交申請至正式上市，港交所審批時間只佔其中一部分，其餘因素亦包括投行或發行人本身對於市况的考慮。她留意到去年不少遞表上市的公司，交易所已完成上市審批程序，上市申請亦已通過上市聆訊、並獲上市委員會批准，但有公司認為現時進行IPO等同「賤賣」股份，因此決定暫停上市計劃，因此港交所的角色相較被動。

港交所上市主管伍潔鏇補充，上市審批時間取決於申請發行人回答問題的質素，以及文件是否齊全等。上市審批並非只涉及交易所一方，公司一般上市審批時間，港交所審批約佔用四成的時間，其餘六成時間則取決於中介或發行方，強調若要加快上市程序，港交所及發行方等都需同時加快。

對於有市場聲音稱內企境外上市備案制，是公司上市時間表延遲的其中一個原因，陳翊庭表示，備案制的確牽涉不同部門參與，本港就備案制一直與內地溝通，最近境外上市備案速度已有所加快。

將檢視程序 令新股定價吸引

提到新上市首日股價「潛水」影響投資者買新股的意欲，陳翊庭稱，將就新股「價格發現」程序作出檢視，令有能力議價的機構投資者，與發行人及中介人就定價「博弈」，令定價吸引。

陳翊庭又稱，港交所正物色合適的沙特和印尼企業來港第二上市，已有不少企業正在商討。部分企業亦可能直接來港作第一上市，因為會有資格納入港股通，令內地投資者得以買賣這些股票。

有議員亦關注部分公司因未能及時公布全年財務報表而須停牌，陳翊庭稱有注意到有關情况，但停牌個案與往年相比，並沒有大幅上升，而且只集中於部分板塊，反映相關行業具挑戰性，並非系統性問題。她強調，港交所與會財局會進行溝通，期望相關停牌的個案減少。

明報記者