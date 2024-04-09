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經濟

DHL港西運作中心啟用 貨件處理量增逾倍

【明報專訊】國際速遞公司DHL Express宣布，耗資15億元的香港西運作中心今日正式啟用，與此前在長沙灣的運作中心比較，最新設施的面積增加91%至13,111平方米，每小時貨件處理量提升102%至5100件，24小時運作。DHL Express香港及澳門高級副總裁及董事總經理蔣國雄表示，繼集團早前擴建香港機場的中亞區樞紐中心，是次全新運作中心正式落成及啟用，將進一步擴大貨運處理能力。

設可擴展電動車充電站

該運作中心服務團隊超過270人，車隊有87部專車，覆蓋新界西北部90條運送路線。DHL Express香港運作處副總裁崔祖澤表示，由長沙灣的運作中心搬至屯門，主要原因是其地理位置較佳，是次中心選址於政府劃出的現代物流發展用地，經屯門-赤鱲角隧道往香港機場僅需20分鐘車程，有助配合公司國際速遞業務的發展。

他續稱，最新設施面積較舊中心大，方便新設備的安裝，亦能將節能減排的概念加入在日常營運，而相關籌備及規劃過程用了約兩年時間。據該公司介紹，最新的運作中心是公司在香港首間具領先能源與環境設計（LEED）金級認證，並設有可擴展電動車充電站，支援超過30個電動車充電器。

電子商貿近年發展迅速，部分電商旗下速遞公司在港加快佈局，對於DHL Express如何從中分一杯羹，蔣國雄認為，集團提供全球速遞服務，有完善的物流網絡、基本設施和專業團隊，並非常熟悉客戶需求，相信公司在香港速遞市場上具領先位置。

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