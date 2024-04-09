北水回歸淨買47億 恒指微升8點

科網股受壓 資金轉攻ETF

全日港股成交額達998.7億元，單日增加262.55億元。「北水」淨買入47.49億元。焦點科網股普遍受壓，但是醫藥股及手機設備股則轉好。投資市場正尋方向同時，亦相對較多資金轉入ETF市場。

重磅科網股普遍受壓，當中騰訊（0700）全日跌1.48%，成交多達66.43億元，當中「北水」全日淨流入2.63億元，為「北水」淨流入第二多股份，僅次於中移動（0941）的4.49億元。其他科網股如百度（9888）、美團（3690）及京東（9618）分別跌1.52%、0.99%和0.58%。較早前股價持續受壓的醫藥股藥明系，昨日明顯轉好，當中藥明生物（2269）升5.39%，同系藥明康德（2359）亦升3.41%。

至於手機設備相關股份如富智康（2038）罕見大升最多40.2%，收市時升幅有所收窄，但是仍升27.84%，為近期罕見。其他手機設備股如舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）亦分別升1.05%及0.58%。另在美資大行富瑞調低百威（1876）目標價2.3%下，該股大跌5.7%，成表現最差的藍籌股。在大市於高位表現反覆時，市場資金流向ETF，當中恒生國企ETF（2828）及盈富（2800）分別錄得57.32億元及34.1億元，成交僅次於騰訊。