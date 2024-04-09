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經濟

貝萊德：投資者覓中國以外市場 攻日印

【明報專訊】近年中國股票表現跑輸大市，貝萊德股票指數投資主管Jennifer Hsui表示，中國股票在MSCI新興市場指數的佔比，自5年前約三分之一降至25%，相對同期印度股票佔比，由9%上升近倍至17%，背後反映投資者尋找中國以外市場的機會。投資者對新興市場投資採取模組化處理，將中國股票與整體新興市場分割，讓他們可更靈活地動態配置中國資產。

Jennifer Hsui指出，不少投資者重新審視在亞洲的資產配置，尋找新的成長引擎，因為印度和日本有一些可持續增長的結構性因素，為投資者的首選之列。例如印度有利好的人口結構和地緣政治格局、財富不斷增加，過去12個月已有逾60億美元流入，集中投資於印度ETF，而日本家庭目前擁有超過7萬億美元的儲蓄，近期市場利好，有助將部分儲蓄轉變為投資。

資本集團總裁兼行政總裁Michael Gitlin則指出，過去中國股票在新興市場估值相對昂貴，但近年權重降低後已更為平衡，原來市盈率高達35、40倍的公司，現在市盈率只是10多倍，因此更具吸引力，該行的投資經理和分析師正在專注於中國消費市場的中資企業尋找機會。他認為，應在中國市場尋找Alpha（個股超額報酬），而非Beta（整體市場報酬）的機會。

春華資本胡祖六：內地比過去更值投資

春華資本創始人、董事長兼首席執行官胡祖六則認為現時內地市場比過去更值得投資，雖然過往內地有不少複雜、不明朗風險，如疫情清零、科技監管、人口結構、通縮等，不過資產價格已見底，反映了不少相關因素，而且內地亦會持續增長，認為最重要是考慮風險與回報。

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