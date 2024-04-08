明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
二手放大鏡

香港地產

泓景臺本月兩成交 兩房705萬沽

【明報專訊】「撤辣」後樓市交投向好，但受一手新盤貼市搶客影響，部分二手屋苑做價仍受壓，交投主要以低價盤為主。西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，本月首兩日已錄兩宗二手成交，惟均以低價盤為主，更因其中一宗疑為事故單位成交，令整體均呎被拖累跌至1.2萬元水平。區內代理指出，屋苑及鄰近屋苑做價已趨平穩，料短期內將能平穩發展。

明報記者 歐陽慧恩

中原區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍上月全月最終錄得27宗成交，較2月9宗急升兩倍，甫踏入4月亦即錄得3宗，其中兩宗均屬泓景臺。除一宗疑為事故單位成交外，屋苑1座中層H室，實用面積506方呎，兩房間隔，享東南內園景，以705萬元易手，實呎13,933元。原業主2012年9月540萬元購入，帳面升165萬元或31%。歐陽氏指出，雖然近月九龍區多個新盤同時開售影響，但由於四小龍放盤業主普遍叫價仍然平穩，放盤量亦與「撤辣」前相若，料後市走勢平穩發展。

匯璽兩房1280萬沽 高市價2%

鄰近西九四小龍的港鐵南昌站上蓋匯璽，雖然再錄二手蝕讓，但做價已高於市價水平。香港置業首席區域董事馬漢偉表示，匯璽2A座中層C室，實用面積534方呎，兩房1套間隔，以1280萬元易手，實呎23,970元，較市價高約2%。原業主2017年4月以約1262.2萬元一手購入，持貨約6年，帳面獲利約17.8萬元或1.4%，但連使費料實蝕45萬元或近4%。

雲海3房1010萬易手 6年實蝕兩成

其他地區方面，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山雲海榕海臺2座中層D室，實用面積719方呎，3房1套及儲物房間隔，以1010萬元易手，呎價14,047元。原業主2018年1月以約1393萬元一手購入，持貨逾6年帳面蝕讓約383萬元或約27.5%。不過據資料顯示，買家估計可獲發展商提供最多共12%的現金回贈，若連使費計料實蝕約282萬元或約20%。

柏麗豪園3房700萬沽 3個月彈兩成

此外，有個別二手做價較年初「撤辣」前的谷底回升。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗柏麗豪園5座中層F室，實用面積800方呎，3房1套間隔，附一車位，獲上車客以700萬元買入自用，實呎8750元。同類成交今年1月做價曾跌至低見590萬元，見7年新低，最新成交價回升110萬元或19%。最新成交單位原業主於1997年9月462萬元連車位買入，持貨約26年半帳面獲利238萬元或52%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

相關字詞﹕柏麗豪園 匯璽 雲海 泓景臺 西九四小龍 二手放大鏡

上 / 下一篇新聞

長和海外子企加快港註冊非香港公司 逾一年登記80間 會計界：或涉稅務重組安排
長和海外子企加快港註冊非香港公司 逾一年登記80間 會計界：或涉稅務重組安排
港明年落實全球最低稅 或推動「回流」
港明年落實全球最低稅 或推動「回流」
招股轉冷 非香港公司登記連跌3年
招股轉冷 非香港公司登記連跌3年
中國黃金儲備7274萬盎司 連續17月增持
中國黃金儲備7274萬盎司 連續17月增持
業界：Web3投資價值視乎社區應用
業界：Web3投資價值視乎社區應用
景順馬磊：若3月經濟數據佳 利中國股市續升
景順馬磊：若3月經濟數據佳 利中國股市續升
往績回顧：2019年看好比亞迪 3年股價升5.4倍
往績回顧：2019年看好比亞迪 3年股價升5.4倍
瑞銀汪濤：內地消費今年料增長5.5%
瑞銀汪濤：內地消費今年料增長5.5%
明基醫院毛利率升 需資金擴建　　
明基醫院毛利率升 需資金擴建　　
百度：晶片模型等多層面拓AI 稱文心一言具實用價值 用戶破億
百度：晶片模型等多層面拓AI 稱文心一言具實用價值 用戶破億
文心與飛槳聯合優化 降推理成本
文心與飛槳聯合優化 降推理成本
Hashkey與逾10券商合作 擬港推虛擬資產現貨ETF
Hashkey與逾10券商合作 擬港推虛擬資產現貨ETF
碧桂園委年利達律師行助境外債重組
碧桂園委年利達律師行助境外債重組
藉AI自動抽取財務數據
藉AI自動抽取財務數據
業務分三大支柱 員工增至約130人
業務分三大支柱 員工增至約130人
李澄幸：透過ETF投資美國債 留意利息預扣稅
李澄幸：透過ETF投資美國債 留意利息預扣稅
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：挑戰67元阻力 匯控Call 22541
金子：挑戰67元阻力 匯控Call 22541
張兆聰：重汽走勢佳 受惠重卡出口亮麗
張兆聰：重汽走勢佳 受惠重卡出口亮麗
張兆聰：油價持續向好 留意USO
張兆聰：油價持續向好 留意USO
伍禮賢：同程旅行首派息 受惠旅業續向好
伍禮賢：同程旅行首派息 受惠旅業續向好
涂國彬：央行維持現狀 金價整固再上
涂國彬：央行維持現狀 金價整固再上
陳大為：資金仍湧軍工商品股 美股屬回調未大跌
陳大為：資金仍湧軍工商品股 美股屬回調未大跌
袁國守：「港漂」住宿需求增 租金看升
袁國守：「港漂」住宿需求增 租金看升
謝偉銓：善用垃圾收費先行先試 及早應對問題
謝偉銓：善用垃圾收費先行先試 及早應對問題
賺里數信用卡要識揀 慳機票錢
賺里數信用卡要識揀 慳機票錢
沈永年：裝修別墅八大貼士
沈永年：裝修別墅八大貼士
蘇俊祺：A股現轉捩點 續獲資金流入
蘇俊祺：A股現轉捩點 續獲資金流入
許健生：前海變身港青創科橋頭堡
許健生：前海變身港青創科橋頭堡
陳正犖：油價半年新高 加元料獲提振
陳正犖：油價半年新高 加元料獲提振
溫傑：順豐同城盈利前景看好 估值偏低
溫傑：順豐同城盈利前景看好 估值偏低
袁國守：地緣風險升 揸油金銅板塊
袁國守：地緣風險升 揸油金銅板塊
林少陽：全球製造業復蘇 資源商品股俏
林少陽：全球製造業復蘇 資源商品股俏
技術取勝：江銅突破下降軌
技術取勝：江銅突破下降軌
李聲揚：日圓年內易升難跌 日股或回調
李聲揚：日圓年內易升難跌 日股或回調
蔡金強：環球經濟續回暖 美減息延後
蔡金強：環球經濟續回暖 美減息延後
艾雲豪：創投無懼未知 講「吉士」年代
艾雲豪：創投無懼未知 講「吉士」年代
李順威：落後市場仍有上升空間
李順威：落後市場仍有上升空間
劉思明：內需股吼攜程華住頤海
劉思明：內需股吼攜程華住頤海
瑞銀亞洲：油價飈升利好 中海油牛51858
瑞銀亞洲：油價飈升利好 中海油牛51858
摩根大通亞洲：日央行暗示加息 日港購10159
摩根大通亞洲：日央行暗示加息 日港購10159
周顯：「消費左移」成內地經濟流行用詞
周顯：「消費左移」成內地經濟流行用詞
王弼：派拉蒙收購陷亂局 仍具值博率
王弼：派拉蒙收購陷亂局 仍具值博率
曾淵滄：匯控有力派高息 股價向好
曾淵滄：匯控有力派高息 股價向好
湯文亮：宴請耶倫餐單缺少的名菜
湯文亮：宴請耶倫餐單缺少的名菜
陳永傑：經濟放慢 IMF料減息將至
陳永傑：經濟放慢 IMF料減息將至
廖偉強：經濟樓市皆轉變 汰弱留強
廖偉強：經濟樓市皆轉變 汰弱留強
布少明：新盤旺估價彈 樓市添動力
布少明：新盤旺估價彈 樓市添動力
馬泰陽：購買力釋放 樓市後勁十足
馬泰陽：購買力釋放 樓市後勁十足
Blue Coast加推88伙 個別加價8% 首輪單日套75億 一手新例後最多
Blue Coast加推88伙 個別加價8% 首輪單日套75億 一手新例後最多
PARK SEASONS最快本周開價 擬月內開售
PARK SEASONS最快本周開價 擬月內開售
十大屋苑周末9成交 「撤辣」後首失雙位數
十大屋苑周末9成交 「撤辣」後首失雙位數
薈蕎一房450萬沽 6年實蝕近五成
薈蕎一房450萬沽 6年實蝕近五成
首季工商舖買賣登記681宗 按年跌三成
首季工商舖買賣登記681宗 按年跌三成
利奧坊‧首隅近奧運站 起居方便
利奧坊‧首隅近奧運站 起居方便
現金難敵通脹 分散投資為上
現金難敵通脹 分散投資為上