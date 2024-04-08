利奧坊‧首隅近奧運站 起居方便

明報記者 周悅蜓

攝影 劉焌陶

屬西九龍老區的大角嘴，發展成熟，恒地近年積極在區內「插旗」，並發展利奧坊系列住宅項目，現時已成為區內指標新派屋苑。至於利奧坊‧首隅所處的嘉善街，社區民生配套充足，有多家民生小店和型格店舖，附近亦有新九龍廣場等小型商場，設有超市及餐廳，起居生活方便。

另外，項目距離港鐵奧運站僅約5分鐘步行距離，住戶亦可經由港鐵站前往奧海城商場。

社區發展成熟 多民生店

樓花期長約14個月的利奧坊‧首隅，提供234伙，戶型涵蓋1房至3房間隔，主打1房單位，並設特色戶；項目單位實用214至544方呎。是次介紹的22樓D室標準兩房清水示範單位，實用353方呎，設22方呎露台，配備開放式廚房。單位附淺色質感牆紙，增加時尚感；設計特色是樓層高度3.5米，有效增加空間感。發展商亦善用高樓底優勢，特別在單位客廳加設鏡面天花儲物櫃，增加收納空間；鏡面反射廳燈及露台投入的自然光線，令室內光線十足。

主打1房戶 樓層高度3.5米

浴室位於大門旁，即門口玄關位置，但不設窗戶，並配置趟門，以節省空間，浴室內配備巨型鏡櫃及企缸。另外，門口玄關位置配備儲物櫃及USB插頭，亦有隱蔽摺椅，方便住戶穿鞋。房間方面，兩間房間同一方向，並設巨型玻璃窗，間隔實用；其中1間房間配備曲尺形窗戶，可多角度瀏覽外邊景色。

至於22樓A室為標準1房間隔，實用285方呎，同採用開放式廚房設計，儲物櫃及隱蔽摺椅均位於大門旁。露台呈曲尺形設計，位於客廳另一邊，有效為客廳及開放式廚房投入自然光線，加上客廳同設鏡面天花儲物櫃，確保室內光線充裕。

開放式廚房分為兩部分，分別為位於大門通往客廳的位置，配有鋅盤及煮食爐，櫥櫃內設洗衣乾衣機；以及大門另一則的大櫃，收納有雪櫃、微波焗爐等電器。單位屬套房設計，睡房門顏色配合牆身的色調，有效隱藏門身，增加美觀程度。睡房設曲尺窗戶，增加空間感和採光度，間隔實用；浴室為「明廁」，採用趟門，配備巨型鏡櫃及企缸，惟睡房門對着大門，並面對開放式廚房，住戶出入時需多加留意。

值得留意是，利奧坊‧首隅不設車位，位置鄰近西九龍走廊，部分低層單位有機會受行車聲浪影響。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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