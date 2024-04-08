明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

利奧坊‧首隅近奧運站 起居方便

【明報專訊】港府2月底公布全面「撤辣」後，樓市交投即時反彈，多個一手新盤接連出擊。恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊系列最新一期「利奧坊‧首隅」，位處嘉善街，主打1房戶，相信可吸引年輕上車客。大角嘴區內民生配套成熟，而且鄰近港鐵奧運站，前往九龍和港島商業區均相當便利。

明報記者 周悅蜓

攝影 劉焌陶

屬西九龍老區的大角嘴，發展成熟，恒地近年積極在區內「插旗」，並發展利奧坊系列住宅項目，現時已成為區內指標新派屋苑。至於利奧坊‧首隅所處的嘉善街，社區民生配套充足，有多家民生小店和型格店舖，附近亦有新九龍廣場等小型商場，設有超市及餐廳，起居生活方便。

另外，項目距離港鐵奧運站僅約5分鐘步行距離，住戶亦可經由港鐵站前往奧海城商場。

社區發展成熟 多民生店

樓花期長約14個月的利奧坊‧首隅，提供234伙，戶型涵蓋1房至3房間隔，主打1房單位，並設特色戶；項目單位實用214至544方呎。是次介紹的22樓D室標準兩房清水示範單位，實用353方呎，設22方呎露台，配備開放式廚房。單位附淺色質感牆紙，增加時尚感；設計特色是樓層高度3.5米，有效增加空間感。發展商亦善用高樓底優勢，特別在單位客廳加設鏡面天花儲物櫃，增加收納空間；鏡面反射廳燈及露台投入的自然光線，令室內光線十足。

主打1房戶 樓層高度3.5米

浴室位於大門旁，即門口玄關位置，但不設窗戶，並配置趟門，以節省空間，浴室內配備巨型鏡櫃及企缸。另外，門口玄關位置配備儲物櫃及USB插頭，亦有隱蔽摺椅，方便住戶穿鞋。房間方面，兩間房間同一方向，並設巨型玻璃窗，間隔實用；其中1間房間配備曲尺形窗戶，可多角度瀏覽外邊景色。

至於22樓A室為標準1房間隔，實用285方呎，同採用開放式廚房設計，儲物櫃及隱蔽摺椅均位於大門旁。露台呈曲尺形設計，位於客廳另一邊，有效為客廳及開放式廚房投入自然光線，加上客廳同設鏡面天花儲物櫃，確保室內光線充裕。

開放式廚房分為兩部分，分別為位於大門通往客廳的位置，配有鋅盤及煮食爐，櫥櫃內設洗衣乾衣機；以及大門另一則的大櫃，收納有雪櫃、微波焗爐等電器。單位屬套房設計，睡房門顏色配合牆身的色調，有效隱藏門身，增加美觀程度。睡房設曲尺窗戶，增加空間感和採光度，間隔實用；浴室為「明廁」，採用趟門，配備巨型鏡櫃及企缸，惟睡房門對着大門，並面對開放式廚房，住戶出入時需多加留意。

值得留意是，利奧坊‧首隅不設車位，位置鄰近西九龍走廊，部分低層單位有機會受行車聲浪影響。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

長和海外子企加快港註冊非香港公司 逾一年登記80間 會計界：或涉稅務重組安排
長和海外子企加快港註冊非香港公司 逾一年登記80間 會計界：或涉稅務重組安排
港明年落實全球最低稅 或推動「回流」
港明年落實全球最低稅 或推動「回流」
招股轉冷 非香港公司登記連跌3年
招股轉冷 非香港公司登記連跌3年
中國黃金儲備7274萬盎司 連續17月增持
中國黃金儲備7274萬盎司 連續17月增持
業界：Web3投資價值視乎社區應用
業界：Web3投資價值視乎社區應用
景順馬磊：若3月經濟數據佳 利中國股市續升
景順馬磊：若3月經濟數據佳 利中國股市續升
往績回顧：2019年看好比亞迪 3年股價升5.4倍
往績回顧：2019年看好比亞迪 3年股價升5.4倍
瑞銀汪濤：內地消費今年料增長5.5%
瑞銀汪濤：內地消費今年料增長5.5%
明基醫院毛利率升 需資金擴建　　
明基醫院毛利率升 需資金擴建　　
百度：晶片模型等多層面拓AI 稱文心一言具實用價值 用戶破億
百度：晶片模型等多層面拓AI 稱文心一言具實用價值 用戶破億
文心與飛槳聯合優化 降推理成本
文心與飛槳聯合優化 降推理成本
Hashkey與逾10券商合作 擬港推虛擬資產現貨ETF
Hashkey與逾10券商合作 擬港推虛擬資產現貨ETF
碧桂園委年利達律師行助境外債重組
碧桂園委年利達律師行助境外債重組
藉AI自動抽取財務數據
藉AI自動抽取財務數據
業務分三大支柱 員工增至約130人
業務分三大支柱 員工增至約130人
李澄幸：透過ETF投資美國債 留意利息預扣稅
李澄幸：透過ETF投資美國債 留意利息預扣稅
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：挑戰67元阻力 匯控Call 22541
金子：挑戰67元阻力 匯控Call 22541
張兆聰：重汽走勢佳 受惠重卡出口亮麗
張兆聰：重汽走勢佳 受惠重卡出口亮麗
張兆聰：油價持續向好 留意USO
張兆聰：油價持續向好 留意USO
伍禮賢：同程旅行首派息 受惠旅業續向好
伍禮賢：同程旅行首派息 受惠旅業續向好
涂國彬：央行維持現狀 金價整固再上
涂國彬：央行維持現狀 金價整固再上
陳大為：資金仍湧軍工商品股 美股屬回調未大跌
陳大為：資金仍湧軍工商品股 美股屬回調未大跌
袁國守：「港漂」住宿需求增 租金看升
袁國守：「港漂」住宿需求增 租金看升
謝偉銓：善用垃圾收費先行先試 及早應對問題
謝偉銓：善用垃圾收費先行先試 及早應對問題
賺里數信用卡要識揀 慳機票錢
賺里數信用卡要識揀 慳機票錢
沈永年：裝修別墅八大貼士
沈永年：裝修別墅八大貼士
蘇俊祺：A股現轉捩點 續獲資金流入
蘇俊祺：A股現轉捩點 續獲資金流入
許健生：前海變身港青創科橋頭堡
許健生：前海變身港青創科橋頭堡
陳正犖：油價半年新高 加元料獲提振
陳正犖：油價半年新高 加元料獲提振
溫傑：順豐同城盈利前景看好 估值偏低
溫傑：順豐同城盈利前景看好 估值偏低
袁國守：地緣風險升 揸油金銅板塊
袁國守：地緣風險升 揸油金銅板塊
林少陽：全球製造業復蘇 資源商品股俏
林少陽：全球製造業復蘇 資源商品股俏
技術取勝：江銅突破下降軌
技術取勝：江銅突破下降軌
李聲揚：日圓年內易升難跌 日股或回調
李聲揚：日圓年內易升難跌 日股或回調
蔡金強：環球經濟續回暖 美減息延後
蔡金強：環球經濟續回暖 美減息延後
艾雲豪：創投無懼未知 講「吉士」年代
艾雲豪：創投無懼未知 講「吉士」年代
李順威：落後市場仍有上升空間
李順威：落後市場仍有上升空間
劉思明：內需股吼攜程華住頤海
劉思明：內需股吼攜程華住頤海
瑞銀亞洲：油價飈升利好 中海油牛51858
瑞銀亞洲：油價飈升利好 中海油牛51858
摩根大通亞洲：日央行暗示加息 日港購10159
摩根大通亞洲：日央行暗示加息 日港購10159
周顯：「消費左移」成內地經濟流行用詞
周顯：「消費左移」成內地經濟流行用詞
王弼：派拉蒙收購陷亂局 仍具值博率
王弼：派拉蒙收購陷亂局 仍具值博率
曾淵滄：匯控有力派高息 股價向好
曾淵滄：匯控有力派高息 股價向好
湯文亮：宴請耶倫餐單缺少的名菜
湯文亮：宴請耶倫餐單缺少的名菜
陳永傑：經濟放慢 IMF料減息將至
陳永傑：經濟放慢 IMF料減息將至
廖偉強：經濟樓市皆轉變 汰弱留強
廖偉強：經濟樓市皆轉變 汰弱留強
布少明：新盤旺估價彈 樓市添動力
布少明：新盤旺估價彈 樓市添動力
馬泰陽：購買力釋放 樓市後勁十足
馬泰陽：購買力釋放 樓市後勁十足
Blue Coast加推88伙 個別加價8% 首輪單日套75億 一手新例後最多
Blue Coast加推88伙 個別加價8% 首輪單日套75億 一手新例後最多
PARK SEASONS最快本周開價 擬月內開售
PARK SEASONS最快本周開價 擬月內開售
十大屋苑周末9成交 「撤辣」後首失雙位數
十大屋苑周末9成交 「撤辣」後首失雙位數
薈蕎一房450萬沽 6年實蝕近五成
薈蕎一房450萬沽 6年實蝕近五成
首季工商舖買賣登記681宗 按年跌三成
首季工商舖買賣登記681宗 按年跌三成
泓景臺本月兩成交 兩房705萬沽
泓景臺本月兩成交 兩房705萬沽
現金難敵通脹 分散投資為上
現金難敵通脹 分散投資為上